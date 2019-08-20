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米克斯浪浪懷孕「爸是黃金獵犬」　奶汪出生5個月變臘腸！

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米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！（圖／臉書粉專「搖尾巴 Wiggling Tail」提供）

▲飼主謝安和老公在大學時收編的浪浪「總統」。（圖／臉書粉專「搖尾巴 Wiggling Tail」提供，下同）

記者吳鎮良／採訪報導

米克斯果然是巨大的驚喜包！飼主謝安5年前收編了一隻浪幼幼並取名為總統（統統），因為狗狗是黃金獵犬和米克斯犬所生的，於是謝安和老公每天都很期待這隻「驚喜包」長大會變成怎樣，沒想到日子一天天的過去後，汪星人總統的身體居然越來越長，但四肢卻沒怎麼變，似乎和臘腸犬撞型了！

謝安回憶，當時透過朋友的求救，說在桃園火車站附近的貨櫃屋有一窩小狗，每天都會在馬路邊跑來跑去，希望可以幫忙，「我當時就問身邊的朋友，結果有問到一個學弟說可以養，我跟老公（當時男友）就決定去把統統接回來，要送給也在台北的學弟，結果殊不知學弟臨時變卦，說家裡不允許，我們也不可能把狗放回去，於是就決定養下來了，撿回來的時候是牠出生1個多月。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！（圖／臉書粉專「搖尾巴 Wiggling Tail」提供）

▲▼總統的媽媽是米克斯浪浪，爸爸則是附近居民放養的黃金獵犬。

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！（圖／臉書粉專「搖尾巴 Wiggling Tail」提供）

收編總統的隔天，謝安和老公帶著愛犬去診所做健康檢查，結果看過的2、3位醫生都和飼主提到，「這隻狗狗腳掌超大，以後可能會變很大隻哦！」當時謝安和老公都還只是學生，並且在外頭租房子，她說，「我們一邊養一邊挫勒蛋，想說死定了，到底會多大隻，去哪裡找更大的空間租，房租要貴了完蛋了......」。

過陣子後，謝安和老公轉了念頭，心想狗狗大隻也沒關係，牽著一隻又大又帥的狗狗在街上也不錯！但一天天過去後，狗狗的身體居然一直在變長......。謝安笑說，「現在統統身體長75公分，但腳只有25公分，全身上下只有臉像到媽媽，身形很像橄欖球隊的球員。」

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！（圖／臉書粉專「搖尾巴 Wiggling Tail」提供）

▲醫生看到總統的腳掌說，「這隻狗狗腳掌超大，以後可能會變很大隻哦！」

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！（圖／臉書粉專「搖尾巴 Wiggling Tail」提供）

▲總統約5個月大時，馬麻有天看到牠這個姿勢，總覺得哪裡怪怪的，回頭看才發現，原來當時就有跡象！

現在5歲大的總統個性乖巧又穩定，長大後的牠不太喜歡跟人胡鬧玩，似乎覺得自己應該要有些霸氣，但四肢卻很短，有蠻大的反差。謝安表示，「家裡還有四隻寵物，每次爸爸出差就會特別跟統統交代說，『家裡交給你了喔！』每次統統都會表現的很沉穩、很冷靜，我都會想說到底是哪裡來的傲氣哈哈哈。」

謝安將愛犬的小故事分享到臉書寵物社團，吸引3千多名網友熱烈討論，許多人都紛紛留言表示，「阿祖是科基」、「黃金獵犬？！不是科基嗎」、「確定有黃金獵犬的血統嗎」、「好可愛啊～混得挺高級的」、「笑慘～結果爸爸是科基啦」、「一定有柯基的基因在」、「雖然有種被騙的感覺，但真的超級無敵夭壽可愛」、「確實是很特別，短腿身體長哈哈」。

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！（圖／臉書粉專「搖尾巴 Wiggling Tail」提供）

▲總統的身材比例，腳非常短。

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！（圖／臉書粉專「搖尾巴 Wiggling Tail」提供）

▲總統沒有因為自己的身材而感到自卑，牠反而表現得相當有霸氣！

還有人打趣地笑說，「怎麼都沒有黃金的影子」、「真的是驚喜包耶！出乎意料」、「好有喜感的孩子」、「房租省下來了！可以一起擠來擠去換更多零食了」、「短腿配大臉超萌」、「孩子不能偷生！這明顯是科基的種啊！」、「應該是隔代遺傳」、「照你們意想中的發展就不是驚喜包了」、「媽媽外面有男狗膩」。

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關鍵字： ‎謝安‎狗狗黃金獵犬米克斯驚喜包

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