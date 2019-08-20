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世上最稀有「草莓豹」血口撕咬懷孕長頸鹿　珍貴身影曝光

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▲▼南非薩巴梭羅（Thaba Tholo）野生動物保留區發現稀有「草莓豹（Strawberry Leopard）」（圖／翻攝自Black Leopard Mountain Lodge臉書粉絲專頁）

▲南非薩巴梭羅野生動物保留區發現草莓豹。（圖／翻攝自Black Leopard Mountain Lodge臉書粉絲專頁，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

南非薩巴梭羅（Thaba Tholo）野生動物保留區發現稀有「草莓豹（Strawberry Leopard）」正在撕咬死亡長頸鹿，畫面中，牠的毛髮呈現淺淺的橘紅色，正在大啖美食，發現背後有攝影機後，轉頭狠狠瞪了一眼。拍攝者亞倫（Alan Watson）和妻子琳賽（Lynsey）表示，4年前就曾遇過這隻大貓。

▲▼南非薩巴梭羅（Thaba Tholo）野生動物保留區發現稀有「草莓豹（Strawberry Leopard）」（圖／翻攝自Black Leopard Mountain Lodge臉書粉絲專頁）

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▲草莓豹發現死亡長頸鹿。

亞倫發現一頭已經回天乏術的懷孕長頸鹿，便把屍體切割開來，吸引野生動物來覓食，並在後方的樹上架設動作感應攝影機。他推測，連日暴風雨使得長頸鹿飽受驚嚇、心臟病發，不過從來沒有想到結果如此驚喜，「我們原本懷疑可能只會拍到幾百張草被吹動的照片。」

▲▼南非薩巴梭羅（Thaba Tholo）野生動物保留區發現稀有「草莓豹（Strawberry Leopard）」（圖／翻攝自Black Leopard Mountain Lodge臉書粉絲專頁）

▲草莓豹又稱黃金豹，2012年才第一次被官方確認發現。

亞倫把照片拿給保留區的研究員看，對方過目以後嚇得臉色慘白，「你必須看看這個。牠就在那哩，這隻草莓豹早上7點到9點的時候在那邊覓食，太酷了！」他替大貓取名「小金（Goldie）」，坦言4年前就曾從夜視鏡目睹珍貴身影，最近又聽見附近居民討論一隻顏色很奇怪的「母獅」，這才開始懷疑，「當時牠還是小孩子，跟媽媽在一起。我擔心牠根本活不到長大，所以沒有說出來。」

▲▼南非薩巴梭羅（Thaba Tholo）野生動物保留區發現稀有「草莓豹（Strawberry Leopard）」（圖／翻攝自Black Leopard Mountain Lodge臉書粉絲專頁）

▲亞倫夫妻4年前就曾經看過草莓豹。

亞倫夫妻表示，好幾次看到小金鬼鬼祟祟地出沒，但是一直沒有機會拍到，「牠們偽裝功夫非常好，不可置信地難以捉摸。如果牠不想被看見，人類根本看不見牠。」

亞倫在保留區內經營黑豹山旅（Black Leopard Mountain Lodge），非常期待未來看見更多草莓豹的身影，「就我所知，這是世界上最罕見的豹紋顏色。我們大多時候只聽見生物滅絕的消息，現在卻有了新的發現，這很驚人。」

綜合外媒報導，草莓豹又稱作「黃金豹（Golden Leopard）」，因一種罕見的基因突變導致紅斑症（Erythrism），體內紅色素生產過多，黑色素生產過少，因此改變毛髮顏色。牠們直到2012年才在南非與波札那（Botswana）邊境的麥迪奎禁獵保留區（Madikwe Game Reserve）被正式發現。

- Golden Leopard Spotted in the Thabo Tholo - Today we're sharing possibly our most exciting update yet...a golden,...

Black Leopard Mountain Lodge 發佈於 2019年7月31日 星期三

關鍵字： 南非薩巴梭羅野生動物保留區Thaba Tholo草莓豹黃金豹Black Leopard Mountain Lodge

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