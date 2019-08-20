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徒步環島完養你！歐告「屏東跟到彰化」　他遵守諾言收編回家

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▲米克斯黑妞。（圖／網友林秉澤授權提供）

徒步環島浪汪從屏東一路跟到彰化，他正式收編狗女兒「黑妞」。（圖／網友林秉澤授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

為了與你相遇！網友林秉澤今年1月徒步環島經過屏東滿州，發現2隻浪汪在路邊討食，其中一隻是可愛的大耳狗，他當下拍拍歐告的頭就啟程旅行，誰知對方竟一路從屏東跟到彰化。當時他心想如果狗狗一起走完全程，之後一定要帶牠回家，最後林秉澤遵守諾言，正式收編狗女兒「黑妞」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯黑妞。（圖／網友林秉澤授權提供）

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爸拔和黑妞的奇妙相遇緣分！

林秉澤表示，環島路上遇到許多狗狗，心中曾萌生「如果有一隻狗陪我一起走該有多好」的念頭，可能是這個聲音把黑妞召喚來了。那天從屏東滿州走到鵝鑾鼻，他跑去超商買罐頭給黑妞吃，看牠吃地狼吞虎嚥，想必是出生以來第一次嚐到吃飽的滋味，「晚上在露營區休息，黑妞安穩地睡在旁邊，就覺得這孩子對人類依然保有信任，毫無保留的把心交給對方。」

▲米克斯黑妞。（圖／網友林秉澤授權提供）

黑妞：你看我厲害嗎？

▲米克斯黑妞。（圖／網友林秉澤授權提供）

旅途後半段因為有黑妞的加入而更加精采。

不曉得是什麼動力讓狗狗願意打破舒適圈，跟隨一個每天行走30公里的人類，不僅要面對艱辛的路程，以及變化多端的天氣。旅途後半段因為有黑妞的加入而更加精采，林秉澤記得，有天在往台南虎山的斜坡上，已經走不太動，「黑妞在前面靠著牽繩拉我向上走」，彷彿在告訴他「不要放棄，還有我陪著你。」

▲米克斯黑妞。（圖／網友林秉澤授權提供）

爸拔常帶黑妞上山下海，留下屬於兩人的珍貴回憶。

「旅程在到達台灣極西點國勝燈塔就接近尾聲，但我知道跟黑妞的故事才剛開始。」林秉澤和黑妞相處半年來，覺得米克斯既聰明又善解人意，有牠陪伴的幸福時光，都值得好好珍藏。最後他也感性地說，「有人說狗狗一輩子只認一個主人，但我們無從查證，我只知道對黑妞來說，我是牠的全世界。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲米克斯黑妞。（圖／網友林秉澤授權提供）

父女倆甜蜜的合照。

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關鍵字： 米克斯浪汪歐告環島收編領養

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