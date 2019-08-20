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貓奴不給吃零食！　喵星人森七七不理人：最好別惹我

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實習記者呂欣潞／採訪報導

身為貓奴的各位，家中貓咪如果生氣了，你會怎麼安撫牠們？網友捲媽日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」發表一則貼文，家中的喵星人「乖寶」，看到桌上放了一盤零食，本來想伸手抓來吃，沒想到竟被抓包沒吃到，於是牠就森七七，頭也不回趴在沙發上不理人。

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▲貓奴不給吃零食！　喵星人森七七不理人：最好別惹我（圖／捲媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲乖寶不安分小手手被抓包！（圖／捲媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

畫面中，乖寶伸出不安分的小手手，眼看零食就快要到手，沒想到竟被媽媽發現；而本來準備好下酒菜要來享受的貓奴，也被這突如其來的是插曲笑到不知道該如何是好。影片中可以看到，捲媽試圖向乖寶示好，不過不管怎麼叫牠，牠也只是用側臉微微撇頭一看，看那露憂傷的神情，好像貓奴犯了什麼滔天大罪一樣！

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▲貓奴不給吃零食！　喵星人森七七不理人：最好別惹我（圖／捲媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲乖寶森七七不理媽咪。（圖／捲媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

捲媽接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，其實乖寶是她6年前帶回來的浪浪，在遇見牠之前，一直有在餵養流浪貓跟結紮，後來真的受不了太喜歡，就把乖寶帶回來了，遇見牠就像撿到寶一樣，個性非常乖巧又愛撒嬌，之後再陸續收邊9隻貓，乖寶就像大姐姐一樣，維持家裡的秩序，讓人非常欣慰。

▲貓奴不給吃零食！　喵星人森七七不理人：最好別惹我（圖／捲媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲曾經是浪浪的乖寶。（圖／捲媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

網友看到這則有趣的影片紛紛留言，「氣噗噗」、「鳳眼喵咪也太可愛！怎麼可以不給牠吃呢！」、「趕快抱緊安撫！」、「好好笑跟人一樣」、「是呀～牠們本來就是什麼都知道的都聽得懂的喵星人，喜、怒、哀、樂的情緒牠們也都有，只是體格比較瘦小而已。」

▲貓奴不給吃零食！　喵星人森七七不理人：最好別惹我（圖／捲媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼乖寶現在有捲媽疼愛相當幸福。（圖／捲媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲貓奴不給吃零食！　喵星人森七七不理人：最好別惹我（圖／捲媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字： 毛孩喵喵喵星人貓奴生氣森七七生氣浪浪

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