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上班驚見門口多兩張「黑貓壁貼」！他汗：門神在等我開門

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▲上班驚見門口多兩張「黑貓壁貼」！他汗：門神在等我開門。（圖／網友周世軒‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咦？門口怎麼多了兩張壁貼？（圖／網友周世軒‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
記者林韋辰／採訪報導

「什麼！這裡什麼時候多了壁貼！」網友周世軒20日一早去上班，到了門口發現牆壁怎麼多了「兩張壁貼」，以為是同事新貼的，沒想到走近一看快笑翻，原來是隔壁兩隻店貓跑來「討罐罐」，直呼「一早就遇到門神在等我開門...（汗）」。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

從照片中可見，黑貓「團團」和「圓圓」坐在門的左右兩側，由於全身黑嚕嚕，身形在白色的牆面顯得相當突兀，宛如兩張貓咪造型的薄薄壁貼。周世軒笑說，「牠們都是還小的貓咪，喜歡一早就跑到我們店裡玩，然後牠們今天就在等我開門要進去！」

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▲上班驚見門口多兩張「黑貓壁貼」！他汗：門神在等我開門。（圖／網友周世軒‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原來是隔壁飼養的喵星人跑來玩。

周世軒表示，有時候團團圓圓會突然跑過來，到處跑跑跳跳，嚇到不少客人。「我們都會餵牠們吃東西，拿公司廢紙卷逗弄牠們，牠們都玩得很開心，還會自動走過來討摸摸。」

周世軒也提到，自己分不太出來團團跟圓圓，因為牠們實在太黑，長得一模一樣，只能靠鈴鐺分辨。可愛的團團圓圓在當地受到附近鄰居喜愛，許多路人看到牠們會停下來拍拍和摸摸，周世軒說，「牠們都很親人，喜歡在我們這間店與隔壁店跑來跑去。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲上班驚見門口多兩張「黑貓壁貼」！他汗：門神在等我開門。（圖／網友周世軒‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵星人玩累了。

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關鍵字： 黑貓貓咪壁貼

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