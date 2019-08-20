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遇橘貓警衛夜間巡邏！住戶每層都按「去幾樓？」牠喵1聲回應

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記者林韋辰／採訪報導

太可愛了！這棟樓房竟然是靠「橘貓警衛」在巡邏！住在新加坡淡滨泥的網友陳信吉這天夜唱回家，晚上11點多踏進公寓，看見橘貓「保安大橘」正在夜間巡邏。他禮貌性詢問對方要不要一起搭電梯，沒想到保安大橘就這樣走了進來，還不停「喵喵叫」，指示對方帶牠到對的樓層。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

影片中，住在八樓的房客陳信吉一邊按按鈕，一邊詢問牠，「請問是五樓嗎？」保安大橘轉頭看了看，他問「是這邊嗎？」，保安大橘沒有反應，默默往樓層按鈕的地方兇兇喵一聲，接著陳信吉又問「你是幾樓？四樓？」，保安大橘再次喵喵回應。後來陳信吉按了一樓，保安大橘看了門口幾秒，大搖大擺地走出去，整個搭電梯的過程超像工讀生假扮。

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▲遇橘貓警衛夜間巡邏！住戶每層都按「問去幾樓？」牠喵喵回應。（圖／網友陳信吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大橘用「喵喵」來指示樓層。（圖／網友陳信吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲遇橘貓警衛夜間巡邏！住戶每層都按「問去幾樓？」牠喵喵回應。（圖／網友陳信吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大橘：吼～蠢奴才！不是這一樓啦！

陳信吉笑說，自己和保安大橘已認識9年，有時候會這樣互相對話。「昨天我晚上回家剛好遇到牠，因為大橘很聰明的，我心想牠應該在等我帶牠去坐電梯！所以我就叫牠進來吧～結果還真的進來。我問牠要去幾樓，大橘還喵一聲回答！哈哈，可惜我不夠機靈，把牠帶去4樓，後來發現不太對，牠也一直用『喵一聲』來代表一樓，所以就到了一樓，保安大橘就乖乖出去巡邏了。」

▲遇橘貓警衛夜間巡邏！住戶每層都按「問去幾樓？」牠喵喵回應。（圖／網友陳信吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大橘時常在公寓內巡邏，鄰居都稱牠「保安大橘」。

「我覺得整棟樓都是大橘的！」可愛的保安大橘經常在樓層間徘徊，每次認真巡邏的樣子很像在守護大家，每一層的住戶也幾乎認識牠。陳信吉說，「比較常在1樓看見牠。我們都叫牠保安大橘，因為牠常常在巡邏，感覺很像在守護我們大家！我們也都會請牠吃零食。」同時也提到，大橘真的很友善、很會撒嬌，「如果牠認識你了，還會跟你對話呢，真的非常有趣。」

▲遇橘貓警衛夜間巡邏！住戶每層都按「問去幾樓？」牠喵喵回應。（圖／網友陳信吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大橘似乎是住在五樓的貓咪。

陳信吉把「帶大橘搭電梯」的影片上傳到貓咪社團，瞬間吸引了許多貓奴來觀看，網友看完直呼「好可愛的對話」、「很聰明的貓～」。還有人說，「喵幾聲去幾樓，你這奴才不太機靈」、「應該把貓咪抱起來，讓牠按」、「你錯了牠要去八樓，要去你家哈哈」。更奇妙的是，這則影片還意外釣出另名也認識到牠的住戶，笑說大橘是住在五樓的貓，自己也常常在停車場看見牠。

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▲遇橘貓警衛夜間巡邏！住戶每層都按「問去幾樓？」牠喵喵回應。（圖／網友陳信吉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲陳信吉2016年拍到牠的樣子。

更多精彩影片：

關鍵字： 橘貓電梯新加坡

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