阿嬤誘惑「來吃肉肉喔～」！厭世汪卻癱軟在地：放過我吧...

記者林韋辰／綜合報導

通常聽到「吃肉肉」關鍵字，汪星人應該會興奮得不到了才對！飼主郁郁飼養的米克斯「 芭蒂」聽到阿嬤在喊「來吃肉肉喔～」，牠卻一點反應都沒有，整隻癱軟在地上，大家得知「芭蒂不起身」的原因後紛紛笑翻，直呼「有夠賴皮的」。

►夜深了...千萬別讓腦公看到



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▲芭蒂不想洗澡的樣子超可愛。（圖／網友郁郁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



從媽媽錄下的影片中可見，芭蒂聽到家人在喊「要去洗澡囉」，立馬化身賴皮狗，側躺在地板上裝死不動。接著阿嬤使出肉肉攻擊，一邊走向浴室一邊用肉肉零食誘惑牠。只見芭蒂還真的有點心動，身體側躺地板外，還努力抬頭緊盯阿嬤一舉一動，小小的內心似乎陷入天人交戰，不過最後還是懷疑對方是在騙洗澡，不敢輕舉妄動。

▲芭蒂：什麼吃肉肉？哼！少騙我了...。



一旁的媽媽也笑說「芭蒂去洗澡啦～去洗澡啦～快點！你臭臭了捏～要洗澡了啦」。這時，阿嬤又從遠遠的地方走過來，用台語大喊「不要又給我捲起來」。可愛的芭蒂依然手手舉高高、兩腳大攤開，厭世地倒在地板上不肯移動。對此，媽媽笑說，「芭蒂真的很不喜歡洗澡，耍賴階級更上一層樓。」

▲不愛洗澡的芭蒂。



網友看完芭蒂不肯洗澡的影片後，紛紛在底下留言，「87個讓汪星人絕望的時刻之一」、「跟我家女兒一樣，叫洗澡就躺著耍賴」、「真是賴皮的可愛小孩」，也有飼主貼出自己寶貝照片，笑喊「我們家的也是這樣」。

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