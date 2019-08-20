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水牛追車！見她一開過後方奔跑「想搭便車」　在地人曝真相...長知識了

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記者吳鎮良／採訪報導

台北有名網友Nia日前和友人開車至陽明山擎天崗草原，才剛過收費亭沒多久，就看到一隻野生水牛在路中央散步，正當她準備從對向車道繞過水牛時，聰明的牛牛早已主動靠邊行走，想讓遊客經過；不料，當Nia才一開過去，後方的水牛突然快步向前追，許多網友看了紛紛笑說，「要妳載牠一程啦！」

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網友Nia將影片分享在臉書「爆廢公社」社團並打趣地註解說，「我車太小，無法載你一程，後面有台公車，你可以搭下一班。」畫面中可以看到，水牛一察覺到後方有車子後，立刻從路中央走到路旁；只見牠一看到車子開過自己，原本緩慢的步伐突然加速了起來，模樣就彷彿是在追車一樣。

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水牛路邊散步，見車開過奔跑狂追。（圖／網友Nia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲水牛發現後方有車，從路中央走道路旁。（圖／網友Nia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

水牛路邊散步，見車開過奔跑狂追。（圖／網友Nia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牛兒見車開過，居然在後方猛追。

原本Nia想說要不等一下「水牛先生」，不過考慮到牠是野生的，而且頭上還有角，擔心會撞壞車子，於是趕緊開離現場。Nia笑說，「第一次這麼近看到野生水牛，因為擎天崗現在步道整修，無法到另一端看水牛，算是很棒的驚喜！回程時，會跟車的水牛已經走到接近停車場了，牠正在享用晚餐，我們則遠遠看著不敢打擾，怕牠發現我們，又想搭我們的車回家哈哈！」

這段罕見又新奇的影片目前已湧入將近600名網友按讚，許多人看完都在底下開玩笑說，「可能有被載習慣～」、「想搭順風車啦」、「牠只是想找個對手跑一圈」、「大牛想跟你飆一下」、「其實牠心理喊著織女別拋下我」、「牛：載一程啦！哞～」、「牠追你的意思是說沒錢坐公車，想你幫忙一下」、「慢慢走被人說擋路，用跑的被人說追車，做牛真難！」不過也有人表示，「動物的共同感⋯有物體移動就會跟著前進」。

水牛路邊散步，見車開過奔跑狂追。（圖／網友Nia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲享用晚餐的水牛。

陽明山擎天崗草原去年發生野生水牛撞死人事件，步道封閉至今，陽明山國家公園管理處晚間透過新聞稿宣布，未來草原步道將採人、牛分離，預計8月底完工，重新開放，另內政部也將成立國家公園署，加強國土保育及環境教育。

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陽管處也提醒，遊客務必與牛隻保持距離，勿觸摸逗弄牛隻，勿接近拍照，勿使用閃光燈，攜帶犬隻請繫鍊，勿放任驚擾牛隻，遵守告示牌的注意事項，以確保安全。

▲擎天崗牛隻。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲陽明山擎天崗草原去年發生野生水牛撞死人事件，步道封閉至今。（示意圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 擎天崗水牛台北市追車爆廢公社

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