溫和狗產後「性情突然大變」　變態情侶就餵牠毒香腸再割喉拋棄

▲主人宣稱，狗狗生產完個性突然有攻擊性。（圖／示意圖，與新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國默西塞德郡(Merseyside)發生一起殘忍虐狗案件，一隻名叫盧娜(Luna)的美國鬥牛犬(American bulldog)原本被一對情侶買下作為治療犬，然而後來卻被人發現慘遭主人餵食毒香腸再被割喉慘死。動保團體後來在小巷裡找到盧娜的遺體，上面早已被滿滿的蛆蟲覆蓋，才讓案情曝光。

英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)工作人員喬伊斯(Anthony Joynes)，今年4月5日在伯肯黑德(Birkenhead)一小巷的垃圾袋裡，發現是盧娜慘死的遺體，後來循線找到28歲女主人霍瓦斯(Leila Horvarth)與29歲伴侶法卡斯(Norbert Farkas)，原本2人不承認盧娜是他們養的，後來才坦承是主人，但法卡斯又堅稱，是因為盧娜攻擊霍瓦斯，情急之下為了保護女友才會用金屬棍棒打死了狗。

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獸醫報告卻發現，如果按照法卡斯的說法，盧娜所受的傷應該會更重，他才終於坦承，原本是在健康專業人士的建議下，買了盧娜來幫忙治療他的壓力與心理問題，然而盧娜生完小狗後卻對他們產生攻擊性，女友便上網上查詢如何殺狗，在後院讓盧娜吃下毒香腸，然而過了3天卻沒死還會發出奇怪的聲音，擔心鄰居聽到會報案，他便用菜刀結束了盧娜的性命。

本案近日開庭時，法卡斯向法官求情，事件曝光後他們遭到鄰居的辱罵，甚至有人往他們家丟汽油彈，只好連夜搬家，最後因2項對動物造成不必要的痛苦罪名被判囚10周。動保人士痛批，盧娜在幾天內受到了許多沒有必要且殘酷的痛苦，法卡斯與霍瓦斯明知道可安排獸醫讓盧娜接受安樂死，卻選擇讓牠痛苦死去。