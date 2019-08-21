幫爸爸拿菸！聰明鸚鵡「好～」叼出一根怒甩：你騙我！

記者林韋辰／採訪報導

請注意～吸菸有害身體健康！住高雄的雨傘巴丹鸚鵡Doremi聽到爸爸叫牠「幫忙拿菸」，開心的化身「打煙小弟」，從菸盒拿出一根又一根的菸給爸爸，後來拿著拿著發現是一場騙局，當場氣得把盒子沒收，轉頭「大叫一聲」不理人！

►夜深了...千萬別讓腦公看到



最喜歡爸爸的Doremi收到拿菸指令很興奮，說了一聲「好～」，接著俐落從盒中叼出香菸，再丟到爸爸面前。爸爸笑說「謝謝～那你再拿一根給爸爸！」這時，Doremi發現這根本不是真的菸，突然把盒子叼離現場，直接沒收當玩具玩。爸爸尷尬地說，「喂喂喂～跑去哪裡啦！」

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▲阿mi發現這盒菸怪怪的。（圖／網友吳小琪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



媽媽笑說，純屬娛樂，沒有給阿mi真的玩到菸。她表示，之前阿mi意外玩到爸爸菸盒，竟然可以完美地翻開，不會拆壞，於是爸爸靈機一動，自製圓棒給阿mi玩，「阿mi真的很聰明！牠知道這個圓木棒折不斷，所以都用丟的。」

網友看完聰明的阿mi短片，紛紛在底下留言，「這次我真的要叫警察了」、「太可愛了」、「好喜歡看阿mi的影片啊」、「拿出來就放不回去了啦～爸爸」、「帥氣的整包拿走哈哈」、「整包都是偽品～還好還好」。

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