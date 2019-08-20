換被單驚見床下有蛇！細長身S型滑動　網嚇：房間應該還有一條

記者林韋辰／採訪報導

房間裡竟然有蛇！住在嘉義民雄鄉的網友莊暐崡18日在房間換床單時，看見床底下有一條黑黑細長的東西竄出，定眼一看，發現竟然是一隻蛇。莊暐崡的男友與家人趕緊拿出烤肉用的夾子，裝在袋子裡載出去放生，結束這場驚魂記。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

「完全不知道從哪裡跑進來的！」莊暐崡表示，男友正要把床拖出來，「看到床下有一條長長的東西在動！」趕緊跟家人說後，男友爸爸拿起烤肉夾，花了5分鐘左右，成功將蛇放進袋子。「一抓到馬上拿出去放生，我看到那條蛇真的很長～真的嚇都嚇死了。」

請繼續往下閱讀...

▲小蛇拼命滑動，見到人類也快要嚇死。

莊暐崡說道，家裡不算住在太偏僻的地方，只是附近蠻多塊農田，實在不了解為什麼蛇會突然出現在房間。她將蛇影片上傳到「爆怨公社」，網友看完紛紛留言，「天啊好可怕，但我猜蛇應該也嚇壞」、「會嚇死，這個會有陰影揮之不去」、「我這個可能三天睡不著」、「不知道待多久了」；不過也有人看完表示，如果是幼蛇代表還有其它家人，呼籲原PO要再仔細找找房間，「應該還有一條」。

▲把蛇抓出去放生。



至於遇到蛇應該怎麼辦？之前「兩棲爬蟲萬事屋」在分享的圖文中表示：「所謂的蛇類處理，民眾的第一時間反應和處置方法其實是最關鍵的，第一手怎麼做會影響接下來專業人員接手之後的難易度，如果家裡有跑蛇進來的經驗的話更應該要看看這張圖，才知道怎麼做才能夠人蛇均安又方便專業人員接手操作。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



▲遇到蛇不知道該如何是好嗎？超清楚懶人包教你怎麼做！

更多精彩影片：