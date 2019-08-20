ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

換被單驚見床下有蛇！細長身S型滑動　網嚇：房間應該還有一條

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者林韋辰／採訪報導

房間裡竟然有蛇！住在嘉義民雄鄉的網友莊暐崡18日在房間換床單時，看見床底下有一條黑黑細長的東西竄出，定眼一看，發現竟然是一隻蛇。莊暐崡的男友與家人趕緊拿出烤肉用的夾子，裝在袋子裡載出去放生，結束這場驚魂記。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

「完全不知道從哪裡跑進來的！」莊暐崡表示，男友正要把床拖出來，「看到床下有一條長長的東西在動！」趕緊跟家人說後，男友爸爸拿起烤肉夾，花了5分鐘左右，成功將蛇放進袋子。「一抓到馬上拿出去放生，我看到那條蛇真的很長～真的嚇都嚇死了。」

請繼續往下閱讀...

▲換被單驚見床下有蛇！細長身體S型滑動　網嚇：房間應該還有一條。（圖／網友莊暐崡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小蛇拼命滑動，見到人類也快要嚇死。

莊暐崡說道，家裡不算住在太偏僻的地方，只是附近蠻多塊農田，實在不了解為什麼蛇會突然出現在房間。她將蛇影片上傳到「爆怨公社」，網友看完紛紛留言，「天啊好可怕，但我猜蛇應該也嚇壞」、「會嚇死，這個會有陰影揮之不去」、「我這個可能三天睡不著」、「不知道待多久了」；不過也有人看完表示，如果是幼蛇代表還有其它家人，呼籲原PO要再仔細找找房間，「應該還有一條」。

▲換被單驚見床下有蛇！細長身體S型滑動　網嚇：房間應該還有一條。（圖／網友莊暐崡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲把蛇抓出去放生。

至於遇到蛇應該怎麼辦？之前「兩棲爬蟲萬事屋」在分享的圖文中表示：「所謂的蛇類處理，民眾的第一時間反應和處置方法其實是最關鍵的，第一手怎麼做會影響接下來專業人員接手之後的難易度，如果家裡有跑蛇進來的經驗的話更應該要看看這張圖，才知道怎麼做才能夠人蛇均安又方便專業人員接手操作。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲遇到蛇不知道該如何是好嗎？超清楚懶人包教你怎麼做！

更多精彩影片：

關鍵字： 房間

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

趁沒雨去散步！標貴廁所照鏡「ㄙㄟ抖髮型」：好期待跟..

爸偷刻「愛犬印章」被抓包！堅持牠是家庭一份子　妻兒..

餓了餓了！貪吃柴「認真臉」按鈴　不給猛催：蠢奴快送..

爸唱KTV麥克風遞嘴巴：換你！　柴歌魂爆發接唱還有..

聽到「來～阿嬤摸肚子」！開門見汪汪犯大忌　媽怒：快..

回家遇暴雨！男友把傘給汪汪「一路淋雨」推到家　網讚..

影／肥貓降臨囉！暴衝跳麻將桌「一腳打亂」　網笑爛：..

影／聽到摸摸！撒嬌鸚鵡秒丟玩具...「歪頭萌喊」：..

小貓新生報到第一天…主人好怕被大貓欺負　卻見到暖爆..

影／塞車塞到厭世…他下車這動作殺時間　其他車怒族跟..

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀..

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援..

奴才有刺客！貓被「跟屁球」跟蹤　逃命不成突「爆氣狂..

白目柴狂挑釁...嘲笑哥哥戴嘴套　牠忍到最後怒暴衝..

汪隨垃圾車飆高音！突被口水嗆到　見媽「偷拍大笑」怒..

鬆獅蜥被主人問「兄弟，我帥不帥？」牠眼神堅定猛點頭..

阿金「探測」到寵物店就暴衝！ 逼奴才進去...購物..

ㄎㄧㄤ柴躺樓梯間露邪笑直瞪　瞬間頭皮發麻...網：..

化身萌寵！鸚鵡為討摸秒棄玩具　爸不摸了...牠歪頭..

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是..

有其主必有其狗！奴才模仿愛犬表情…網笑瘋認證「親生..

閨房被偷窺！憤怒穴鴞「忍者跑步」　大叫撞翻攝影機：..

台灣最毒蛇闖進屋！仙氣萌貓把牠「解決」　見主人回家..

換被單驚見床下有蛇！細長身S型滑動　網嚇：房間應該..

徒步環島完養你！歐告「屏東跟到彰化」　他遵守諾言收..

溫和狗產後「性情突然大變」　變態情侶就餵牠毒香腸再..

水牛追車！見她一開過後方奔跑「想搭便車」　在地人曝..

整理房間路過貓咪！她慘被「爆頭」傻眼扶額　千名網友..

爛觀光客！站鯨鯊背上得意合照「看我在衝浪」　網怒爆..

超冷靜服務犬滿分畢業！重逢最愛訓練師瞬間破功.....

買格陵蘭島惡搞圖「海邊蓋金色飯店」瘋傳　川普轉推：..

【F16V批准售台】梅復興／F-16C/D Blo..

快訊／韓國瑜21日赴美國商會發表「從高雄市政到台灣..

單厚之／國民黨的「大體」條款

少女分期買機車3個月出車禍　車行老闆挨告偽造文書逆..

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗..

替哈利撐腰！艾爾頓強付清專機費用　捐款「抵銷碳足跡..

日職／背號017加入樂天　王彥程盼盡快成為支配下選..

38歲男7年沒洗澡！他PO超噁「陳年黑垢照」　網嚇..

盼張善政扮演郭韓橋樑　陳宜民：黨內很團結　王金平早..

寵物動物熱門新聞

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

浪喵面見老大炸毛　幾天後變跟班

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

暴雨被沖進抽水站　黃狗貼壁悲鳴

Airdrop沒關！　她收萌貓..

狗狗想媽媽　逃家穿20街區到醫..

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

狗媽遭車撞　為餵奶拖身軀逾80..

紅貴賓命案現場！　偽二哈撕爛床

觀光客站鯨鯊背　得意「衝浪」合..

幼犬熱情狂撲　萌弟這招解決笑翻..

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

讀者迴響

熱門新聞

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

浪喵面見老大炸毛　幾天後變跟班

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

暴雨被沖進抽水站　黃狗貼壁悲鳴

Airdrop沒關！　她收萌貓..

狗狗想媽媽　逃家穿20街區到醫..

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

狗媽遭車撞　為餵奶拖身軀逾80..

紅貴賓命案現場！　偽二哈撕爛床

觀光客站鯨鯊背　得意「衝浪」合..

幼犬熱情狂撲　萌弟這招解決笑翻..

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

回家暴雨！男友把傘給狗自己淋雨

最新影片

更多

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

奴才有刺客！貓被「跟屁球」跟蹤　逃命不成突「爆氣狂哈」猛兔兔踢

白目柴狂挑釁...嘲笑哥哥戴嘴套　牠忍到最後怒暴衝：當我病汪？

汪隨垃圾車飆高音！突被口水嗆到　見媽「偷拍大笑」怒喊：笑X啊！？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面