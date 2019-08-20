▲萌弟和愛犬玩餵食遊戲…下秒愣住露懷疑小眼神：餅乾呢？（影／網友丁采婕授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這天小主人餵瑪爾濟斯「阿肥」吃餅乾，卻突然改變心意縮手，阿肥眼看到手的零食飛走，急得像熱鍋上的螞蟻。這時，弟弟再度伸手，狗狗成功叼走零食，原本發出魔性笑聲的寶寶，下一秒當場愣住，露出懷疑小眼神，惹得全家人捧腹大笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲弟弟的表情太經典啦！

馬麻丁采婕表示，「兒子從小就和阿肥相處，感情非常好，那天他被阿肥偷食，最後也沒有哭鬧，只是傻眼到懷疑人生。」影片中小主人一下伸手餵食、一下快速縮手，阿肥著急地猛搖尾巴。有趣的是，汪汪最後成功將零食到手，剩下弟弟孤單的雙手懸在半空中，一臉不敢置信的模樣，一邊探頭查看地板，超有戲的表情笑翻眾多網友。

▲阿肥和小主人整天膩在一起，彼此都非常喜歡對方。

這段影片上傳到臉書社團「報廢公社」吸引許多網友按讚留言，「發現沒了的表情太可愛」、「愣住了！」、「定格的那一瞬間笑死我」、「反覆看了好多次」、「小孩和狗狗，最可愛了！」、「瞬間絕望」、「下一秒懷疑人生」、「表情超有戲」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲馬麻表示，阿肥是超級大吃貨。

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