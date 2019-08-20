ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

散步被棄養機車行！「悲傷法鬥」垂眼落寞　重生1年幸福燦笑

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼散步被棄養機車行！「悲傷法鬥」垂眼落寞　重生1年幸福燦笑。（圖／有點毛毛的／李姿毅提供）

▲法鬥犬遭前任飼主棄養，1年之後在新家露出超萌笑容。（圖／有點毛毛的／李姿毅提供）

記者闕雁琳／綜合報導

飼主的拋棄足以讓狗狗傷透心。台中一隻法鬥犬「鬥鬥」曾遭到前任飼主棄養，當時牠以為要散步，沒想到踏出門的那一刻，就再也回不去所謂的家，只能待在暫時安置牠的機車行，表情非常落寞，全身髒亂滿臉是傷。直到「鬥鬥」被現任家庭領養，經過1年的照顧，被全家人寵成親生的，讓牠再次找回幸福燦笑。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

請繼續往下閱讀...

▲▼散步被棄養機車行！「悲傷法鬥」垂眼落寞　重生1年幸福燦笑。（圖／有點毛毛的／李姿毅提供）

▲鬥鬥當時被棄養在機車行，表情非常悲傷。（圖／有點毛毛的／李姿毅提供）

飼主李姿毅在2018年曾貼出鬥鬥遭棄的照片，當時牠只有9個月大，身體沾滿泥土和灰塵，指甲過長、臉上還有傷，表情完全失去生氣，總是露出非常悲傷的表情，「牠被人棄養在男友家樓下的車行，但車行的老闆也不想養，整日把牠鎖在廁所，後來把牠綁在公寓的垃圾間一整晚，裡面又黑又熱，旁邊也沒留食物」，男友於心不忍，有下樓拿食物給牠吃，才發現這孩子很乖不會亂叫，吃的很快很急，眼神有些恐懼。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼散步被棄養機車行！「悲傷法鬥」垂眼落寞　重生1年幸福燦笑。（圖／有點毛毛的／李姿毅提供）

▲鬥鬥非常喜歡出門散步。（圖／有點毛毛的／李姿毅提供）

李姿毅和男友決定將鬥鬥從糟糕的生活環境救出來，想要自己收編，經過一番家庭抗爭後家人才終於妥協。李姿毅笑說，「原本最反對養狗的爸爸已經把鬥鬥當成心肝寶貝，每天都會關心牠、跟牠玩」，鬥鬥也非常聰明，學會各種買萌撒嬌的招數，一天要出門散步3次，早上、傍晚、睡前各1次，只要不合牠意，就會開始在門前大哭，讓家人心疼到不得不再帶牠出門。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼散步被棄養機車行！「悲傷法鬥」垂眼落寞　重生1年幸福燦笑。（圖／有點毛毛的／李姿毅提供）

▲▼鬥鬥已經把爸爸給收服，地位已經成為親生兒子。（圖／有點毛毛的／李姿毅提供）

▲▼散步被棄養機車行！「悲傷法鬥」垂眼落寞　重生1年幸福燦笑。（圖／有點毛毛的／李姿毅提供）

自從領養鬥鬥，家裡的笑聲變多了，氣氛更加和樂，大家的話題都繞著狗轉，鬥鬥變得更愛笑，成為家裡不可缺少的成員。李姿毅也在18日發文紀念，「去年的今天是我第一次見到我們家鬥鬥，時間過得好快喔！我當鏟屎狗奴1年了，因為不知道牠的生日，所以8/18就算是鬥鬥的重生日～各位哥哥姐姐可以跟鬥鬥說祝福的話嗎？我別無所求，只希望鬥鬥身體健康陪我很久很久。」

更多精彩影音：

關鍵字： 法鬥犬棄養機車行重生燦笑悲傷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ㄎㄧㄤ柴躺樓梯間露邪笑直瞪　瞬間頭皮發麻...網：7月別這樣

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

小貓新生報到第一天…主人好怕被大貓欺負　卻見到暖爆..

影／塞車塞到厭世…他下車這動作殺時間　其他車怒族跟..

你是誰！浪喵面見老大「棉花糖炸毛」　幾天後變跟班懷..

徒步環島完養你！歐告「屏東跟到彰化」　他遵守諾言收..

外婆嫌狗麻煩！浪浪咬「千元鈔」回家報恩　1個月養成..

狗很臭不要養！阿公1年後樂背「孫女」餵魚　兒嘆：地..

影／暴雨沖進抽水站！台南黃狗困7米圍牆「貼壁悲鳴」..

「同學，你Airdrop沒關」　她收萌貓提醒笑噴：..

太想念了...狗狗竟逃家穿過20街區　到醫院找抗癌..

影／狗媽媽外出覓食遭車撞　為餵奶「拖行重傷身軀」逾..

圓臉貓九宮格裡「跳水上芭蕾」　魔性舞姿網敲碗：求1..

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀..

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援..

奴才有刺客！貓被「跟屁球」跟蹤　逃命不成突「爆氣狂..

白目柴狂挑釁...嘲笑哥哥戴嘴套　牠忍到最後怒暴衝..

汪隨垃圾車飆高音！突被口水嗆到　見媽「偷拍大笑」怒..

鬆獅蜥被主人問「兄弟，我帥不帥？」牠眼神堅定猛點頭..

阿金「探測」到寵物店就暴衝！ 逼奴才進去...購物..

ㄎㄧㄤ柴躺樓梯間露邪笑直瞪　瞬間頭皮發麻...網：..

化身萌寵！鸚鵡為討摸秒棄玩具　爸不摸了...牠歪頭..

2條地毯蟒為爭母蛇屋頂激戰！「頭互撞+身體狂纏」罕..

吃貨汪和奴才並肩觀看「美食節目」　網歪樓：坐太近會..

醋桶小白阻止主人用筆電　又咬又舔求關心

肉全給「浪浪」超有愛！　老闆娘喊4字讓劇情急轉....

散步被棄養機車行！「悲傷法鬥」垂眼落寞　重生1年幸..

米克斯浪浪懷孕「爸是黃金獵犬」　奶汪出生5個月變臘..

歐告欺負溫和淡定哥！　媽給牠「終極懲罰」秒定格變乖

世上最稀有「草莓豹」血口撕咬懷孕長頸鹿　珍貴身影曝..

有其主必有其狗！奴才模仿愛犬表情…網笑瘋認證「親生..

閨房被偷窺！憤怒穴鴞「忍者跑步」　大叫撞翻攝影機：..

快訊／菲東熱帶低壓生成了！最快明變颱風「白鹿」　周..

豐源及機場附近巷道年久失修　饒慶鈴允諾5百萬經費補..

YouTube：下個月起原創影片將向所有用戶免費開..

立志當送行者！大學生殯儀館實習　溫暖服務不怕面對大..

35歲保時捷改裝「越野蛙」　這輛911不僅能露營還..

網購戰起來！99購物節打出免運回歸　超值開學3C、..

拉力房車賽移師海岸山脈　尚德村風景秀麗車手讚：台灣..

兩大利多支撐！富邦投信：增量資金入市、業績預喜大增..

女星求助男少將慘遭性侵！　惡男爽完沒事「還升上將軍..

《Mr.臨時老師》模範生原本是偶像！團體再出道坦言..

寵物動物熱門新聞

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

浪喵面見老大炸毛　幾天後變跟班

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

暴雨被沖進抽水站　黃狗貼壁悲鳴

Airdrop沒關！　她收萌貓..

狗狗想媽媽　逃家穿20街區到醫..

狗媽遭車撞　為餵奶拖身軀逾80..

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

紅貴賓命案現場！　偽二哈撕爛床

司機阿伯抱鞋貓副駕炫：很漂亮齁

爸聞怪聲一看…寶寶竟在學狗語

讀者迴響

熱門新聞

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

浪喵面見老大炸毛　幾天後變跟班

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

暴雨被沖進抽水站　黃狗貼壁悲鳴

Airdrop沒關！　她收萌貓..

狗狗想媽媽　逃家穿20街區到醫..

狗媽遭車撞　為餵奶拖身軀逾80..

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

紅貴賓命案現場！　偽二哈撕爛床

司機阿伯抱鞋貓副駕炫：很漂亮齁

爸聞怪聲一看…寶寶竟在學狗語

回家暴雨！男友把傘給狗自己淋雨

最新影片

更多

圓臉貓九宮格裡「跳水上芭蕾」　魔性舞姿網敲碗：求1小時版！

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

奴才有刺客！貓被「跟屁球」跟蹤　逃命不成突「爆氣狂哈」猛兔兔踢

白目柴狂挑釁...嘲笑哥哥戴嘴套　牠忍到最後怒暴衝：當我病汪？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面