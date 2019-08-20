散步被棄養機車行！「悲傷法鬥」垂眼落寞　重生1年幸福燦笑

▲法鬥犬遭前任飼主棄養，1年之後在新家露出超萌笑容。（圖／有點毛毛的／李姿毅提供）

記者闕雁琳／綜合報導

飼主的拋棄足以讓狗狗傷透心。台中一隻法鬥犬「鬥鬥」曾遭到前任飼主棄養，當時牠以為要散步，沒想到踏出門的那一刻，就再也回不去所謂的家，只能待在暫時安置牠的機車行，表情非常落寞，全身髒亂滿臉是傷。直到「鬥鬥」被現任家庭領養，經過1年的照顧，被全家人寵成親生的，讓牠再次找回幸福燦笑。

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▲鬥鬥當時被棄養在機車行，表情非常悲傷。（圖／有點毛毛的／李姿毅提供）

飼主李姿毅在2018年曾貼出鬥鬥遭棄的照片，當時牠只有9個月大，身體沾滿泥土和灰塵，指甲過長、臉上還有傷，表情完全失去生氣，總是露出非常悲傷的表情，「牠被人棄養在男友家樓下的車行，但車行的老闆也不想養，整日把牠鎖在廁所，後來把牠綁在公寓的垃圾間一整晚，裡面又黑又熱，旁邊也沒留食物」，男友於心不忍，有下樓拿食物給牠吃，才發現這孩子很乖不會亂叫，吃的很快很急，眼神有些恐懼。

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▲鬥鬥非常喜歡出門散步。（圖／有點毛毛的／李姿毅提供）



李姿毅和男友決定將鬥鬥從糟糕的生活環境救出來，想要自己收編，經過一番家庭抗爭後家人才終於妥協。李姿毅笑說，「原本最反對養狗的爸爸已經把鬥鬥當成心肝寶貝，每天都會關心牠、跟牠玩」，鬥鬥也非常聰明，學會各種買萌撒嬌的招數，一天要出門散步3次，早上、傍晚、睡前各1次，只要不合牠意，就會開始在門前大哭，讓家人心疼到不得不再帶牠出門。

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▲▼鬥鬥已經把爸爸給收服，地位已經成為親生兒子。（圖／有點毛毛的／李姿毅提供）



自從領養鬥鬥，家裡的笑聲變多了，氣氛更加和樂，大家的話題都繞著狗轉，鬥鬥變得更愛笑，成為家裡不可缺少的成員。李姿毅也在18日發文紀念，「去年的今天是我第一次見到我們家鬥鬥，時間過得好快喔！我當鏟屎狗奴1年了，因為不知道牠的生日，所以8/18就算是鬥鬥的重生日～各位哥哥姐姐可以跟鬥鬥說祝福的話嗎？我別無所求，只希望鬥鬥身體健康陪我很久很久。」

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