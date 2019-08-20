歐告欺負溫和淡定哥！　媽給牠「終極懲罰」秒定格變乖

實習記者呂欣潞／採訪報導

你再調皮搗蛋試試看！飼主李御歆日前在臉書社團「米克斯傳奇」分享一段影片，只見家中歐告「歐妹」小屁孩症狀又發作了，對著過敏戴頭套的葛格「嘎逼」狂吠，於是只好也讓牠戴上頭套，本想當作小小懲罰，不料空氣因此瞬間凍結安靜下來。

▲歐告「歐妹」是隻小屁孩，欺負淡定「嘎逼」！（圖／粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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李御歆接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，歐妹平時就是屁孩，最喜歡欺負溫和的嘎逼；嘎逼則號稱「狗界大仁哥」，是個寵妹狂魔，處處讓著耍屁的妹妹，所以當歐妹太壞時，她就會出手拯救。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲「嘎逼」個性溫和，處處護著妹妹。（圖／粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

嘎逼約2歲多，是收容所領養的，平常有空檔就是補眠；歐妹約1歲多，是後來才收養回家的浪浪，平時最喜歡玩啾啾玩具和欺負葛格。馬麻創立粉專「淡定哥嘎逼＆小屁孩歐妹」，紀錄2隻毛孩的日常，從中也能看出牠們的感情相當要好！

▲毛孩們感情要好！（圖／粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

影片中可以看到，葛格「嘎逼」非常淡定，完全不想理會小屁狗，但是「歐妹」還是不斷挑釁對方，讓李御歆相當頭疼，「竟然要這麼吵，愛戴頭套就讓你一起戴！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

網友看到逗趣影片紛紛留言，「好可愛，但忍不住還是笑了」、「嘎逼真的很淡定，歐妹戴上頭套馬上定格欸！太可愛了」、「這方法不錯喔～筆記一下」、「 再囂張啊」、「歐妹，實在是盧小小」。



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▲嘎逼歐妹變水果。（圖／粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲歐告「歐妹」玩啾啾玩具！（圖／粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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