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有其主必有其狗！奴才模仿愛犬表情…網笑瘋認證「親生的」

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▲法鬥韓吉。（圖／網友范進烽授權提供）

親生的！不用驗DNA了。（圖／網友范進烽授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

有其主必有其狗！花蓮飼主范進烽日前曬出跟自家狗狗的合照，卻讓網友笑瘋認證「親生的」！這天他半夜起床覺得眼睛腫腫不舒服，照了下鏡子發現眼神跟愛犬相似，就開始模仿法鬥「韓吉」的表情，沒想到簡直是拷貝出來的！范進烽搖頭笑說，「什麼人養什麼狗。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲法鬥韓吉。（圖／網友范進烽授權提供）

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▲爸拔的心肝寶貝。

范進烽表示，「別人懷疑自己的兒子不是親生的，而我開始懷疑韓吉是親生的，不用驗DNA了。」當下爸拔拿照片出來對比，發現不管是眼神、表情都極為相似，就好像「複製貼上」，完美詮釋韓吉慵懶的神情，隔天女友看完照片也忍不住笑說，「人家說小孩不能亂生，現在狗也不能亂養！」

▲法鬥韓吉。（圖／網友范進烽授權提供）

韓吉：你男友被我霸佔了！

父子照上傳到臉書社團「法鬥王國」吸引許多網友按讚留言，「像極了白膚色的帥多了哈哈」、「這個不用驗DNA了」、「超級像」、「有其主必有其狗」、「養狗的後遺症」、「狗和主人越來越像」、「超可愛的」、「父子檔萬歲。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲法鬥韓吉。（圖／網友范進烽授權提供）

▲韓吉活潑可愛，是主人重要的家人。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 法鬥親生主人表情複製

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