朕渴了！奴才洗臉到一半被當「行動水碗」　網笑：奴性真強

記者闕雁琳／綜合報導

一日貓奴終身貓奴，凡事以主子為重！日本一名飼主日前貼出一段影片，這天他在浴室盥洗，家裡的虎斑貓Pero突然鑽進懷裡，踩在身上一步步逼近水龍頭，把奴才當成行動水碗，站在洗手台，低頭喝手裡捧著的水，完全不管鏟屎官洗臉洗到一半，而飼主也靜靜的配合停止動作，讓網友看完忍不住打趣的說，「這位飼主的奴性真強！」

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▲▼奴才被貓咪當成方便的移動水碗。（圖／翻攝自Twitter:__perosuke_）



影片中可以看到，飼主站在洗手台面前，打開水龍頭用手捧水，準備要洗臉的時候，愛貓Pero突然走過來，跳上來踩在他的手上，身體微微蹲低，起初還以為是想來撒嬌。但牠下一秒把頭靠近水源狂喝，彷彿在說，「朕口渴了，正好這邊有行動水碗，高度也剛剛好，奴才做得不錯！」耳朵開飛機埋頭，接著舔舔嘴巴，利用完奴才就閃人。

更讓貓奴崩潰的是，家裡最近迎接新生兒，Pero居然擔任起保母的角色，默默的在寶寶身邊守護，任他玩鬧擁抱，還發出療癒的呼嚕聲踏踏，比較起站在奴才手上喝水，簡直是天壤之別的待遇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲▼Pero非常疼愛剛出生的小貓奴，常常在身邊默默守護。（圖／翻攝自Twitter:__perosuke_）

事後這段影片分享出來，讓許多網友紛紛笑噴直呼，「標準的貓奴知道用雙手捧水讓主子更容易喝水XD」、「貓咪真的是種78的生物」、「這麼可愛的喝水方式，我很可以」、「奴才利用完就被拋棄了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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