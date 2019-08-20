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斯容暖心替「寶馬男友」洗香香　意外遭「襲胸」眾人笑翻

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實習記者呂欣潞／綜合報導

東森購物專家一姊斯容日前前往「三一馬術莊園」，替她的「偽男友」，也就是來自德國的溫血寶馬「海爾(Cypress Hill)」洗香香。只見斯容完全不馬虎，不只搓澡還加上專業馬殺雞，讓海爾舒服到靠在她胸前，溫馨畫面也讓網友忍不住直呼，「好想成為那隻馬！」

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▲「老司機寶馬」愛上牛奶胸！　斯容暖心替愛馬洗香香（圖／東森購物提供）

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▲斯容替「海爾」的背灑水。（圖／東森購物提供）

影片中可以看到，斯容先幫海爾戴上頭套，接著慢慢地牽去洗澡區；灑上水的瞬間，海爾似乎因為非常涼爽，看起來相當雀躍，還用充滿愛意的眼神看著斯容。洗澡過程中，海爾的腳微微地踢踏起來，這是牠的可愛小習慣，代表「想要吃東西」，貪吃鬼的模樣讓旁人忍不住笑問「牠是一邊洗澡，一邊想要東西吃嗎？」

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▲「老司機寶馬」愛上牛奶胸！　斯容暖心替愛馬洗香香（圖／東森購物提供）

▲斯容溫柔地幫海爾搓泡泡。（圖／東森購物提供）

斯容也指出，「關於洗毛這件事，牠還算是蠻乖的，牠沒什麼反應，好像滿舒服的。」海爾就像來到美容院一樣，任由斯容幫牠搓澡洗頭髮，並享受著「愛的馬殺雞」，最後乖乖讓斯容仔細擦乾毛髮和帥氣的臉龐，十分舒服又放鬆。

▲「老司機寶馬」愛上牛奶胸！　斯容暖心替愛馬洗香香（圖／東森購物提供）

▲海爾非常享受斯容幫牠洗香香。（圖／東森購物提供）

洗完澡後，斯容獻上一大桶紅蘿蔔讓愛馬享用，並以特製毛梳貼心替牠梳理毛髮。過程中，海爾似乎太享受，長長的馬頭左搖右擺，竟無意間靠在斯容胸部上，接著還好奇地在胸口東嗅嗅、西聞聞，不小心成為「襲胸畫面」，讓在場的工作人員笑壞肚皮。影片的最後，海爾似乎還想再吃紅蘿蔔，用牠的嘴巴撞斯容的背，讓她大呼，「好像在拔罐，其實有點痛！」

▲「老司機寶馬」愛上牛奶胸！　斯容暖心替愛馬洗香香（圖／東森購物提供）

▲斯容餵食紅蘿蔔，海爾相當喜歡。（圖／東森購物提供）

斯容於今年初養了海爾，並將這寶貝寵物當作男友一般呵護寵愛，還幫對方取了一個俏皮的綽號叫做「鳳眼男」。她事後也在臉書表示，「面對每天讓人爆炸、壓力高漲的人事物，只要中午抽空去馬場走走，洗個馬（沒錯是洗馬不是洗車），餵個紅蘿蔔，昨天什麼鬼煩惱都忘記了！這是金錢買不到的放鬆和開心！」

▲「老司機寶馬」愛上牛奶胸！　斯容暖心替愛馬洗香香（圖／東森購物提供）

▲海爾也很喜歡斯容。（圖／東森購物提供）

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