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還記得相遇的那天嗎？　寵物網紅、千位毛爸媽分享超感動「真情語錄」

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還記得和寶貝相遇的那天嗎？　寵物網紅、百位毛爸毛媽分享超感動「真情語錄」。（圖／ETtoday）

▲抱著狗狗的身影，是多麼堅強和偉大！（圖／翻攝自活動頁面，下同。）

寵物小組／綜合報導

有了毛小孩的人生，頓時充滿了歡樂與淚水，你還記得初相見時的感動嗎？【你與毛小孩的相遇『真情』語錄大募集】活動目前已有超過1000位毛爸毛媽分享，其中也有寵物網紅胖孩成長日記標準型貴賓狗 哈樂 & 哈媚 The Standard Poodle Halo & HameiMigo是貓？柯基犬のCoffee Time參與，一起來看看有趣又感人的作品吧！


►►►活動網址：https://events.ettoday.net/pets_card_201901/mainevent/index.php

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《感動精選》

也許毛小孩的出生，沒有一個溫暖的環境；也許是在那下著雨的街口，看見翻找垃圾堆覓食的身影，但在那天遇見後，許多小生命的一生從此改變，而我們也因為毛小孩而充滿幸福和快樂。

▼因為有愛，不怕困境的挑戰。

還記得和寶貝相遇的那天嗎？　寵物網紅、百位毛爸毛媽分享超感動「真情語錄」。（圖／ETtoday）

▼毛小孩也能給人們堅持夢想的勇氣。

還記得和寶貝相遇的那天嗎？　寵物網紅、百位毛爸毛媽分享超感動「真情語錄」。（圖／ETtoday）

▼毛小孩的出現，總是讓家裡增添許多歡樂。

還記得和寶貝相遇的那天嗎？　寵物網紅、百位毛爸毛媽分享超感動「真情語錄」。（圖／ETtoday）


《歡笑精選》

照顧毛小孩一定不是件輕鬆的事，小時候可能沒有這麼聽話，偶爾會破壞家具，偶爾亂咬人，但天真無邪的模樣總是療癒了疲憊的身心，也曾做過許多爆笑的事情，讓鏟屎官們充滿歡樂。

▼看這個笑臉就知道，今天很順暢！

還記得和寶貝相遇的那天嗎？　寵物網紅、百位毛爸毛媽分享超感動「真情語錄」。（圖／ETtoday）

▼雖然臭臭的，但是很幸福。

還記得和寶貝相遇的那天嗎？　寵物網紅、百位毛爸毛媽分享超感動「真情語錄」。（圖／ETtoday）

▼柯基的屁股真的有神秘吸引力！

還記得和寶貝相遇的那天嗎？　寵物網紅、百位毛爸毛媽分享超感動「真情語錄」。（圖／ETtoday）

看了這麼多的作品，你是不是也想讓自家毛小孩的故事讓更多人知道呢？趕快到活動頁面投稿吧！主辦單位在最後，會根據作品的感動、創意和搞笑等項目，綜合評選出前三名，不僅作品有機會登上台北捷運忠孝復興站或古亭站的燈箱廣告，還能獲得狗狗主食餐盒一箱，此外還有真情流露獎、創意有哽獎、超級爆笑獎，而且每個投稿的作品都能獲得抽獎機會，同樣有機會帶走一箱餐盒喔！（備註：有無被分享到新聞中並不影響評選）

▼把愛大聲說出來！

還記得和寶貝相遇的那天嗎？　寵物網紅、百位毛爸毛媽分享超感動「真情語錄」。（圖／ETtoday）

▼腳長只有一個東京香蕉長的柯基犬胖胖。（圖／翻攝自胖孩成長日記臉書粉絲專頁）

還記得相遇的那天嗎？　寵物網紅、百位毛爸媽分享超感動「真情語錄」

▼哈樂和妹妹哈媚、弟弟哈亮都是可愛的貴賓犬。（圖／翻攝自標準型貴賓狗 哈樂 & 哈媚 The Standard Poodle Halo & Hamei臉書粉絲專頁）

還記得相遇的那天嗎？　寵物網紅、百位毛爸媽分享超感動「真情語錄」
►►►活動網址：https://events.ettoday.net/pets_card_201901/mainevent/index.php

從小給毛小孩最好的！本次活動的餐盒獎品為Hills希爾思「小型及迷你犬輕巧主食餐盒」，是針對不同年齡的小型及迷你犬設計，提供精確調整的均衡營養，使用真材實料雞肉、糙米、綜合蔬菜製作而成，滿滿美味肉汁給狗狗健康與幸福感！各大寵物實體店及動物醫院皆有販售，即日起至10月25日也有買五送一的優惠活動，有興趣的朋友也可以到官方粉絲團留意最新資訊，養貓咪的朋友也有同樣優惠的健康美饌主食罐可以選擇喔！

►►►活動網址：https://events.ettoday.net/pets_card_201901/mainevent/index.php

關鍵字： 希爾思真情語錄胖孩成長日記標準型貴賓狗哈樂 & 哈媚 The Standard Poodle Halo & HameiMigo是貓？柯基犬のCoffee Time

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