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柴犬害怕剪指甲　美容師祭「秘密武器」收服：我是男子漢

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柴犬害怕剪指甲，美容師靠這招解決。（影／東森寵物雲授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

呆萌柴犬「柴寶」日前到東森寵物雲ATT店洗澡，極度不喜歡剪指甲的牠，只要被碰到腳掌就想轉頭咬人。不過，專業美容師也不是省油的燈，利用零食誘惑來分散柴寶的注意，接著摸頭安撫降低恐懼感，讓牠自然而然開心享受美容服務。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬害怕剪指甲　美容師靠這招解決。（圖／東森寵物雲授權提供）

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▲柴寶顧著吃零食，完全忘記在剪指甲啦！

店長凱弟表示，其實柴寶是店裡的常客，平常個性親人愛撒嬌，但只要剪指甲就馬上翻臉生氣，之前美容師幫牠剪指甲都需要另一個人幫忙抓著，才不會被咬傷，「那天柴寶不小心咬了我一口，想說有什麼方法能幫毛孩克服膽怯，剛好桌上有狗狗常吃的零食，想說拿來試試看，結果牠顧著吃完全忘記在剪指甲，模樣實在有夠可愛。」

▲柴犬害怕剪指甲　美容師靠這招解決。（圖／東森寵物雲授權提供）

汪：現在我可以開心享受美容服務了！

凱弟提到，如果家中狗狗不喜歡剪指甲，可以利用玩具、零食來分散注意力，並適時鼓勵安撫讓毛孩產生興趣，動作也不要太過粗魯，以免嚇到牠們，產生負面效果。美容師Charles Katsu也分享剪指甲的小撇步，小心注意不要剪到血管，不但會痛還會讓毛寶貝留下不好的印象，以後有可能更不願意配合，剪完指甲每根都需要磨甲，這樣才不會在討抱抱或搔癢的時候抓傷自己或飼主（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲柴犬害怕剪指甲　美容師靠這招解決。（圖／東森寵物雲授權提供）

柴犬的毛量相當驚人可觀。

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關鍵字： 東森寵物雲商店柴犬 剪指甲ATT門市零食

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