黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪　網驚：牠還活著嗎？

實習記者呂欣潞／採訪報導

「是誰給你的膽子，敢在太歲頭上動土？」飼主Fanxi日前在臉書社團「柴犬司令部」發布一張照片，家中飼養的黑柴「Leo」，調皮地咬了喵星人的尾巴，還用無辜眼神和牠對視。只見畫面中，貓咪都氣噗噗的炸毛了，讓網友好奇，柴柴到底哪來的勇氣，「還不快點逃！」

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▲Leo調皮咬虎蛋兒尾巴，表情無辜。（圖／網友Fanxi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主Fanxi接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「家中有3隻毛孩，黑柴叫Leo目前剛滿1歲，被咬尾巴的黃胖子叫虎蛋兒，還有一隻英短叫小眉毛，Leo平時就很想跟家裡2隻貓咪玩，可是牠們都不理牠。」那天，虎蛋兒在和Fanxi撒嬌，牠的尾巴開心的甩來甩去，一旁的Leo覺得被大家忽略，又想和貓咪玩，竟然開口咬了虎蛋兒的尾巴。

Fanxi說，Leo真的是一隻相當調皮的狗，有一次想和小眉毛玩，卻把對方惹怒，於是挨揍還被追著跑，「有次出門沒有把Leo關好，就發生了一場貓狗大戰，牠跑去招惹小眉毛，明明就很怕還不斷耍白目，被出拳快的小眉毛狠狠教訓一頓，這次被咬尾巴的喵喵（虎蛋兒）沒這麼兇，牠才敢這麼明目張膽。」

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▲Leo一直很想跟喵喵玩～（圖／網友Fanxi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲Leo耍白目被小眉毛怒瞪！（圖／網友Fanxi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友看完照片爆笑留言表示，「天啊！牠不怕被貓抓啊，等等臉上多好幾刀抓痕」、「下一秒484被貓巴頭」、「讓我們懷念牠」、「好大的狗膽」、「柴說：這是柴式按摩……」、「貓尾巴好ㄘ」。

▲Leo：汪汪～我還活著啦！（圖／網友Fanxi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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