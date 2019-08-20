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狗狗桌腳逼視：分我吃一口嘛～　暖喵這舉動讓274萬人萌暈

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▲▼狗狗桌腳逼視：分我吃一口嘛～　暖喵這舉動讓274萬人萌暈。（圖／翻攝自Twitter:mohu_Movie）

▲貓咪看到狗狗炙熱的目光默默分一顆給牠吃。（圖／翻攝自Twitter:mohu_Movie）

記者闕雁琳／綜合報導

好朋友就是要有福同享！日本有名飼主最近貼出一段超可愛的影片，這天家裡的虎斑貓站在桌上埋頭吃著飼料，身旁卻出現一道炙熱的眼神，一隻迷你杜賓犬站在角落逼視，渴望地看著碗裡的食物。沒想到貓咪突然伸手撈出一顆飼料，送到狗狗面前餵食，超暖心的舉動讓274萬名網友被萌暈。►夜深了...千萬別讓腦公看到

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推特用戶＠mohu_Movie經常在網路上分享寵物的生活點滴，影片中可以看到貓咪在桌上大口大口的吃飯，身旁的迷你杜賓犬默默的守在一旁，眼巴巴的看著碗裡的美食，彷彿在哀求著，「分我吃一口嘛～」接著貓咪轉頭看向狗狗，把嘴巴舔乾淨再看看飼料，伸手把其中一顆撈出來，慢慢的送到狗面前，看到牠滿足的吃下肚，才繼續把早午餐吃完。

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▲▼狗狗桌腳逼視：分我吃一口嘛～　暖喵這舉動讓274萬人萌暈。（圖／翻攝自Twitter:mohu_Movie）

▲喵：其他都是朕的份，剛剛已經賞你一顆了。（圖／翻攝自Twitter:mohu_Movie）

由於畫面實在是可愛了，臉書粉絲團「紀由屋」事後也分享影片，許多網友看完紛紛留言笑說，「有愛心的貓」、「這樣的朋友不多要珍惜」、「看來是位懂分享的朋友，話說怎麼只有一顆？」、「不藏私的孩子好大愛」、「朋友之間就是有福同享，有難同當」、「貓咪竟然也有貼心的時刻，天要下紅雨啦！」、「狗狗的眼神好難讓人拒絕」、「看這個熟練的手法，狗狗肯定很常在旁邊等餵食XD」。

更多精彩影音：

 

關鍵字： 飼料暖心桌腳

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