心裡才想著養狗緣分就來了　他上班途中遇自來汪趴腿求收編！

▲一名網友在路上看到疑似走失的狗狗，將牠帶到公司暫時安置。（圖／翻攝自Twitter:KrisGoldsmith85，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

緣分要來擋也擋不住！美國有名男子克里斯是名愛狗人士，前陣子打算領養一隻狗狗回家卻遲遲還未行動，直到他在上班途中，遇到一隻穿著條紋睡衣的「自來汪」，萌萌趴腿求收編，情急之下只好先帶去上班，自從之後開啟他的狗奴生活。►夜深了...千萬別讓腦公看到

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▲▼狗狗等待飼主來領養的期間，由克里斯代為照顧。

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克里斯在一次開車上班的途中，看到遠方出現一隻穿著藍白條紋衣服的黃狗，徬徨的在街上四處穿梭，看起來像是走失了，於是他將狗狗牽到車上，帶到公司安置。克里斯發現狗狗有掛項圈，上面寫著牠的名字叫做弗斯汀，身上有接受過狂犬病疫苗的狗牌，明顯是有人飼養的孩子。他打電話給那間施打疫苗的醫院，但對方基於隱私安全而不願意透漏聯絡資料，但會試著與原飼主聯絡，在等待的同時，狗狗暫時由克里斯照顧。

▲弗斯汀非常黏人，眼神離不開爸爸。



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「牠是一隻活潑又黏人的狗狗，只要一段時間沒看到我，就會盯著我離開的方向，等待我回來，真的非常窩心，上班前的分離對我們來說是最難過的。」克里斯將弗斯汀的照片分享到網路上找主人，起初他以為很快就會得到飼主的聯繫，但幾周來卻沒有收到任何訊息，隨著每天的相處，可愛的弗斯汀已經把克里斯和他的老婆融化，讓他們下定心要自己養下來。

▲▼弗斯汀送完爸爸上班，都會在窗外目送許久。



「我們在1個月前就開始在考慮養狗了，只是一直以來都考慮養像臘腸犬一樣的小型犬」，但是遇到弗斯汀之後，讓他們完全愛上中型犬，甚至認定這就是命中注定的緣分，克里斯笑說，「如果我們沒辦法收留牠，我的妻子大概會心碎吧」，未來他們將會搬離暫時的租屋處，回到紐約的家讓弗斯汀擁有一個幸福的歸屬。

▲弗斯汀成為夫妻倆最愛的狗狗。

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