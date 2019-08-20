南投保育石虎祭重賞　拍到牠領3千！3個月監測到再發1萬

▲南投縣府經農委會核定，在中寮鄉推動友善石虎生態服務給付試辦計畫。（圖／特生中心提供）

記者白珈陽／南投報導

注意！只要發現石虎就有機會獲得一萬元獎金！南投縣政府為鼓勵民眾對石虎棲地保護有直接作為，在竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉等地，只要發現石虎，拍照或保留相關事證即可獲得3000元，若肯配合監測，後續3個月內有監測到石虎，再頒發1萬元獎勵金；其中，若在中寮鄉成立巡守隊協助保育石虎等相關工作，每年最高更能獲得16萬獎勵金！

農委會林務局針對石虎族群相對穩定的南投縣中寮鄉試辦「友善石虎生態服務給付」，縣府農業處表示，奬勵金分為友善石虎農地、社區巡守、家禽危害通報等3部分，有意願參與者可向中寮鄉公所提出申請。

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家禽危害通報部分，試辦期間竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉放養家禽場域，若有疑似石虎入侵危害家禽，在不傷害石虎生命，拍照或保留危害相關事證，立即通報縣府處理者，經縣府勘查有危害事證，先核發3000元獎勵金，而經評估後續若有架設相機監測的必要，且願意配合監測，3個月內若監測到石虎，每場域再加發1萬元獎勵金，每場域以一次為限。

友善石虎農地部分，中寮鄉農牧用地單一土地面積一分地以上，有實際生產，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，農作物符合農藥安全檢出規範，每公頃核發2萬元獎勵金。本試辦方案友善石虎農地或符合農糧署獎勵之友善及有機農地，若配合架設相機監測，3個月內監測到石虎，每個案區域再加發一萬元獎勵金。

社區巡守方面，中寮鄉在地立案社區團體成立巡守隊巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、宣導石虎保育、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年可獲得6萬元獎勵金。在巡守範圍內，配合架設相機，3個月內監測到石虎，每年再加發10萬元獎勵金。

友善石虎農地、社區巡守獎勵金受理申請到8月30日止，家禽危害通報則到年底前。若有發現疑似石虎危害放養家禽的情況，可通報縣府農業處(049)2235556。