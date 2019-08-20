ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

南投保育石虎祭重賞　拍到牠領3千！3個月監測到再發1萬

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲南投縣府經農委會核定，在中寮鄉推動友善石虎生態服務給付試辦計畫。（圖／特生中心提供）

▲南投縣府經農委會核定，在中寮鄉推動友善石虎生態服務給付試辦計畫。（圖／特生中心提供）

記者白珈陽／南投報導

注意！只要發現石虎就有機會獲得一萬元獎金！南投縣政府為鼓勵民眾對石虎棲地保護有直接作為，在竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉等地，只要發現石虎，拍照或保留相關事證即可獲得3000元，若肯配合監測，後續3個月內有監測到石虎，再頒發1萬元獎勵金；其中，若在中寮鄉成立巡守隊協助保育石虎等相關工作，每年最高更能獲得16萬獎勵金！

農委會林務局針對石虎族群相對穩定的南投縣中寮鄉試辦「友善石虎生態服務給付」，縣府農業處表示，奬勵金分為友善石虎農地、社區巡守、家禽危害通報等3部分，有意願參與者可向中寮鄉公所提出申請。

請繼續往下閱讀...

家禽危害通報部分，試辦期間竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉放養家禽場域，若有疑似石虎入侵危害家禽，在不傷害石虎生命，拍照或保留危害相關事證，立即通報縣府處理者，經縣府勘查有危害事證，先核發3000元獎勵金，而經評估後續若有架設相機監測的必要，且願意配合監測，3個月內若監測到石虎，每場域再加發1萬元獎勵金，每場域以一次為限。

友善石虎農地部分，中寮鄉農牧用地單一土地面積一分地以上，有實際生產，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，農作物符合農藥安全檢出規範，每公頃核發2萬元獎勵金。本試辦方案友善石虎農地或符合農糧署獎勵之友善及有機農地，若配合架設相機監測，3個月內監測到石虎，每個案區域再加發一萬元獎勵金。

社區巡守方面，中寮鄉在地立案社區團體成立巡守隊巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、宣導石虎保育、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年可獲得6萬元獎勵金。在巡守範圍內，配合架設相機，3個月內監測到石虎，每年再加發10萬元獎勵金。

友善石虎農地、社區巡守獎勵金受理申請到8月30日止，家禽危害通報則到年底前。若有發現疑似石虎危害放養家禽的情況，可通報縣府農業處(049)2235556。

關鍵字： 南投石虎

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

喵星人被鸚鵡嚇到抓尾不放　網友：萌得我不要不要的！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

小貓新生報到第一天…主人好怕被大貓欺負　卻見到暖爆..

影／塞車塞到厭世…他下車這動作殺時間　其他車怒族跟..

徒步環島完養你！歐告「屏東跟到彰化」　他遵守諾言收..

你是誰！浪喵面見老大「棉花糖炸毛」　幾天後變跟班懷..

外婆嫌狗麻煩！浪浪咬「千元鈔」回家報恩　1個月養成..

「同學，你Airdrop沒關」　她收萌貓提醒笑噴：..

影／暴雨沖進抽水站！台南黃狗困7米圍牆「貼壁悲鳴」..

狗很臭不要養！阿公1年後樂背「孫女」餵魚　兒嘆：地..

太想念了...狗狗竟逃家穿過20街區　到醫院找抗癌..

影／狗媽媽外出覓食遭車撞　為餵奶「拖行重傷身軀」逾..

浪浪別哭-籠內訓練讓毛孩在家不害怕 為他打造安心..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼幫奶貓上廁所?

Jessica Law羅明嘉-幫萌萌PORTO龜辦..

《倉鼠人》雞健康檢查！看過雞打疫苗、剪嘴、剪指甲、..

好味小姐-【貓日常】米香主動靠近！？挑戰米香的極限

貓與香菜-貓咪拍照實驗！幫家裡的主子拍出特別的照片..

寵物訓練師-俄羅斯藍貓寶寶上課囉！放送Sommer..

圓臉貓九宮格裡「跳水上芭蕾」　魔性舞姿網敲碗：求1..

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀..

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援..

心裡才想著養狗緣分就來了　他上班途中遇自來汪趴腿求..

柴柴用電風扇吹咖稱「瞄準第三隻眼」　網笑：這樣比較..

柴犬害怕剪指甲　美容師祭「秘密武器」收服：我是男子..

萌弟和愛犬玩餵食遊戲　下秒愣住露懷疑小眼神：餅乾呢..

2男拉安全繩腳踩鯨鯊　「真的該死！」網怒官方也要查

阿嬤誘惑「來吃肉肉喔～」！厭世汪卻癱軟在地：放過我..

南投保育石虎祭重賞　拍到牠領3千！3個月監測到再發..

遇橘貓警衛夜間巡邏！住戶每層都按「去幾樓？」牠喵1..

呆萌洛威拿扮「膨脹版晴天娃娃」　9旬嬤以為「看到鬼..

斯容暖心替「寶馬男友」洗香香　意外遭「襲胸」眾人笑..

韓國瑜9/1確定到彰化走透透　 蕭景田：行程一整天..

第一位21世紀出生告示牌冠軍！　怪奇比莉《Bad ..

心裡才想著養狗緣分就來了　他上班途中遇自來汪趴腿求..

韓國瑜自爆：車子被裝監視器！　他「4點分析」怒打臉..

木村光希PO出清涼比基尼照！緊實曲線配電眼　網暴動..

LINE攜手兒福推首組公益貼圖　一次擁有白爛貓、法..

柴柴用電風扇吹咖稱「瞄準第三隻眼」　網笑：這樣比較..

美淫商「死前2日」簽遺囑！5.78億美元資產交付信..

吃美食配籌碼！高級音樂餐廳2F藏職業大賭場　德州撲..

中職二軍／朱益生首先發慘失5分吞敗　猿15比3勝悍..

寵物動物熱門新聞

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

浪喵面見老大炸毛　幾天後變跟班

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

Airdrop沒關！　她收萌貓..

暴雨被沖進抽水站　黃狗貼壁悲鳴

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

狗狗想媽媽　逃家穿20街區到醫..

狗媽遭車撞　為餵奶拖身軀逾80..

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

紅貴賓命案現場！　偽二哈撕爛床

司機阿伯抱鞋貓副駕炫：很漂亮齁

爸聞怪聲一看…寶寶竟在學狗語

讀者迴響

熱門新聞

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

浪喵面見老大炸毛　幾天後變跟班

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

Airdrop沒關！　她收萌貓..

暴雨被沖進抽水站　黃狗貼壁悲鳴

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

狗狗想媽媽　逃家穿20街區到醫..

狗媽遭車撞　為餵奶拖身軀逾80..

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

紅貴賓命案現場！　偽二哈撕爛床

司機阿伯抱鞋貓副駕炫：很漂亮齁

爸聞怪聲一看…寶寶竟在學狗語

回家暴雨！男友把傘給狗自己淋雨

最新影片

更多

浪浪別哭-籠內訓練讓毛孩在家不害怕 為他打造安心的避風港

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼幫奶貓上廁所?

Jessica Law羅明嘉-幫萌萌PORTO龜辦一歲生日派對！

《倉鼠人》雞健康檢查！看過雞打疫苗、剪嘴、剪指甲、取精子嗎？

好味小姐-【貓日常】米香主動靠近！？挑戰米香的極限

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面