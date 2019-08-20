柴柴用電風扇吹咖稱「瞄準第三隻眼」　網笑：這樣比較涼

記者吳鎮良／綜合報導

夏日炎炎，在家裡沒有冷氣搭配電風扇可真難受！飼主Min Fang Yu日前在臉書分享一段有趣的影片，內容是柴犬「Yuma」這天在家裡吹電風扇時，不像大部分狗狗是躺著吹整身，牠反而是吹著自己的咖稱，並且瞄準「第三隻眼」的位置狂吹、猛吹，新奇的行為讓一旁的馬麻看傻眼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲怎麼有狗狗是這樣吹電風扇的啦XDD（圖／臉書粉絲團「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供，下同）

馬麻在寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並註解說，「咖稱是多熱啦！臭屁屁～大咖稱！」畫面中可以看到，柴柴Yuma轉過身把屁屁對準電風扇，享受著讓冷風吹進「第三隻眼」；只見牠看到鏡頭後似乎有些害羞，不過內心的喜悅全表露在臉上，一臉笑瞇瞇的模樣讓人看了心情都好了起來。

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▲貪吃的Yuma喜歡跟爸拔討食物吃。



▲吃貨兩姊妹平常時也會充當網美。



這段有趣的影片分享不到一日就累積上千名網友按讚，許多人看完都在底下紛紛留言笑說，「風的觸感很特別」、「哈哈哈笑翻，媽媽我咖稱好涼」、「火氣大啦」、「還是剛用完免治馬桶在吹乾？」、「小孩咖撐三斗火」、「難道要在電風扇前面偷放屁嗎？！哈哈」、「這跟天氣熱你會張開腋下透氣，是同一種概念啊！」

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