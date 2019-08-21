她接狗傻爆眼「怎變大濃妝」　寵物店卻回：以為你喜歡

▲Graziella Puleo帶狗去寵物美容修指甲，狗狗卻被大改造。（圖／翻攝自Facebook／Graziella Puleo）

記者詹筠怡／綜合報導

這年頭寵物美容變成新興行業，美容業者推出各種有趣的手法，就為了取悅付錢的寵物飼主，但美國最近卻發生消費糾紛，就因為美容業者擅作主張。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Graziella Puleo住在美國佛羅里達州，她最近將寶貝狗狗Lola送到當地萊克沃思海灘附近的一家寵物沙龍，要求安排指甲修剪和洗牙，但當她9小時候回去接狗，卻一秒傻爆眼。

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▲寵物美容業者擅自幫Lola畫了大濃妝。



原來Lola的指甲沒修剪就算了，竟然動了不該動的地方，不只耳朵被染成亮粉紅色，眉毛還變成綠色的，Graziella當下差點哭了，「我注意到他們剃掉了牠的眉毛，試圖把牠變成一隻小丑。」當下她立刻發怒，寵物沙龍卻回她「原本以為你會喜歡的。」

Graziella趕緊帶Lola到獸醫院處理，事後雖然收到了沙龍的150美元退款，但她仍在臉書上開轟「這對我的狗來說絕對是創傷經歷，沒有狗應該經歷這家店帶給牠們引起的痛苦。」她正在找律師，準備對寵物沙龍業者提告。

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▲Lola的染料還沒有完全褪去。