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他上廁所留「惡犬紙板」警告不准偷！　網見本尊萌翻：整車載走

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記者吳鎮良／綜合報導

大陸有位車主這天內急跑去上廁所，離開前還特地在車上放了一個警告看板，上頭寫著大大的18個字「警告！主人上廁所，車上有惡犬，不許偷車，謝謝」。有網友經過看到後，忍不住想瞧瞧車內的惡犬到底長怎樣，沒想到當牠看到本尊時，整個人都看傻了！

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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影片中可以看到，有網友經過這台無人機車時，被看板上面的字深深吸引，在好奇心作祟下，他還是忍不住看了一下坐在後座的惡犬；只見一隻全身雪白的小狗狗坐在後座等著主人，看到有人接近還歪著頭看，模樣相當可愛！甚至還不停地舔著舌頭，彷彿是肚子餓了。

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上廁所留警告紙板，網見惡犬傻眼。（圖／翻攝自抖音APP用戶「lovelyoet_55」）

▲▼惡犬的真面目居然是一隻萌萌的小雪球。（圖／翻攝自抖音APP用戶「lovelyoet_55」）

上廁所留警告紙板，網見惡犬傻眼。（圖／翻攝自抖音APP用戶「lovelyoet_55」）

這段有趣的影片最近在網路上傳開後，目前已累積將近5千個按讚數，許多人看完都留言笑說，「這我要直接載走了」、「主人有沒有寫錯字，是餓犬吧」、「麻雀雖小五臟俱全，別惹狗兒不開心」、「我不偷車，只把惡犬帶走」、「好餓的犬」、「怎麼那麼可愛啦」、「狗比車吸引人」、「結果狗被偷」。

另外也有不少網友打趣地表示，「主人你好，我要你的惡犬」、「惡犬可能會先被偷走」、「狗：我很兇喔！」、「這下好了，本來只是想偷車，現在連狗都順便打包帶走」、「這種不被抱走才有鬼嘞」、「好害怕喔」、「嚇壞了！好想抱緊處理」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 抖音狗狗惡犬

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拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

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