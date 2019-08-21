胖貓「麻糬臉」擠7CM小門　奴才提高難度迎意外爆點

▲主子Maru挑戰8公分通道，一臉吃力。（圖／翻攝自YouTube／mugumogu，下同）

實習記者曾珮瑄／綜合報導

常有人形容貓咪是「液態」的，那究竟貓咪的身體有多柔軟呢？日本YouTube頻道@mugumogu在家裡設置了可伸縮的小門，利用各種高度的通道讓虎斑貓Hana、白襪貓Maru進行穿越挑戰，想看看貓咪的身體究竟可以多柔軟。

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為了不讓參賽者頓失信心，通道高度先設為35公分高，讓主子們能悠閒地適應，其後奴才慢慢將木板壓低，在門口高度達15公分時，都可看到Hana和Maru輕鬆且有餘裕的模樣。但好戲還在後頭，當木板離地僅有10公分時，Hana開始遲疑，需要躺在地上緩緩滑行通過，白襪貓Maru看起來則更加吃力，不斷踢腳助力，才勉強完成挑戰。

▲虎斑貓Hana的挑戰紀錄最多到10公分低。（圖／翻攝自YouTube／mugumogu）

為了測試主子們的極限，門檻調低至8公分，挑戰者只剩Maru，牠頂著圓滾滾的屁股，硬生生地把自己塞進縫隙，雙腿大字劈開，流暢地通過門縫。最後，洞口只留下7公分高度，堪稱「魔王關卡」，Maru顯得更加吃力，將臉不停塞進門縫，擠出了非常怪異的表情，屢次失敗後，牠爆氣地一把跳起，直接從伸縮門的最上方竄出，自行宣告失敗的方式也讓結局變得很有爆點。

▲門檻變成「魔王關卡」，Maru挑戰到一臉厭世。（圖／翻攝自YouTube／mugumogu）

這次的實驗驗證了貓咪的身體的確很柔軟，就連肉肉貓都可通過8公分低的門縫。影片PO出至今獲得94萬人次的觀看數，同時吸引不少留言，「頭過身體就可以過」、「貓咪果然是液體」、「兩隻都吃的很好呢XD（露出幸福肥肚子）」、「15公分⋯就有點卡住⋯⋯」、「是很柔軟沒錯，但那肚子跟屁屁實在太肥嫩了」、「測柔軟度但太胖，取錯樣本」、「後面的表情好逗趣」、「擠到臉都變形了」、「貓的軟骨功」、「看牠硬塞過去屁屁好可愛」、「越胖越愛鑽」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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