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貓咪難洗澡？一張圖顯示「男女飼主差別」　網：幫QQ

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▲一張圖看出「男女有別」。（圖／飼主Wayne Liu授權提供，下同）

▲一張圖看出「男女有別」。（圖／飼主Wayne Liu授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

新北市飼主Wayne Liu這天和女友「娘娘」分工幫毛孩洗澡，卻獲得滿滿挫折感！原來是3歲主子「麻糬太郎」只近女色，乖巧地癱在娘娘懷裡一臉無辜，但洗好澡後，卻奮力跳到Wayne Liu的背上耍威風。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

家中3隻貓咪「麻糬太郎」、Africa、「奶油獅」都是領養來的，平時Wayne Liu在家負責扮黑臉，幫牠們剪指甲、套牽繩，久而久之毛孩開始變得差別待遇，比較喜歡和娘娘相處。Wayne Liu說，「女友在家變成統治喵喵們的女王，而我則是標準認命的鏟屎官，幾隻貓平常看到我的反應都像看到鬼一樣。」

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▲主子們特別喜歡讓娘娘抱。

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▲連用電腦的時候，橘貓「奶油獅」都願意默默在一旁陪伴。

▲連用電腦的時候，橘貓「奶油獅」都願意默默在一旁陪伴。

起初主子們都讓Wayne Liu洗澡，但後來毛孩們屢次搗亂，過程變得不太順利，無可奈何之下才派出娘娘一同合作。未料這天麻糬太郎準備被沖濕，突然嬌羞地抱住娘娘，垂著灰眉毛裝無辜，但洗好澡後，卻又神氣洋洋地跳到Wayne Liu肩膀上，表情全寫著「剛統治完敵人」的勝利神情。對比之下發現男女飼主之間所得到的待遇完全大相逕庭，也讓Wayne Liu不停抱怨地喊「你這色貓！」

家中主子平時不但只找娘娘磨蹭，在外也「重女輕男」，有時Wayne Liu甚至比不過外面的那些漂亮女生，讓他覺得很無奈，「後來想了千方百計，想讓牠們找我撒嬌，發現只要假裝手中有吃的，會很有效。最爆笑的是，某次輪到我餵罐頭，牠們還站在遠處懷疑地盯著看，以為我又要騙人了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼Wayne Liu發現替貓咪洗澡時「最快的分工方式」。

Wayne Liu曾在某次過年「獨挑大樑」替家中毛孩們洗澡，未料狀況慘不忍睹，花了整整4小時才把主子們洗好、吹乾。後來輪到娘娘獨自幫牠們洗，僅僅花了2小時就輕鬆完成，也讓Wayne Liu當場傻眼，「現在幫牠們洗澡時，都由娘娘負責洗，我則坐在角落默默幫牠們備溫水⋯完美分工後的確快多了⋯⋯。」

▲主僕關係逆轉！

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麻糬太郎洗澡時表現出的「差別待遇」，完整呈現家中奴才的上下階級，獲得網友留言，「太可愛了吧」、「又被抓去洗澡」、「94要把你踩在腳下XD」、「幫QQ」、「跟我家的一樣」、「另外兩隻想出去了啦XD」、「按照我也是男人的角度來看，貓是對的」、「別難過，有的貓也是偏愛男人的！」、「貓貓有白色八字眉」、「都不知道是幫主子洗澡還是幫奴才洗澡了」、「還有對照，哈哈哈」、「貓認定的媽媽VS.洗好的人類」。

▲貓咪們在娘娘懷裡爭寵。

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關鍵字： 毛孩洗澡

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