三多國中收編浪浪當校犬　2年後牠是「學校紀錄保持者..

▲黑鼻當年剛到校園的模樣。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

2017年的冬天，新北市三多國中參加了校園關懷動物生命教育試辦計畫，校方想讓學生了解生命的意義，便前往板橋動物之家參觀，經過多次與狗狗的互動及學校師生們的討論，最後決定給一隻鼻子上有一圈黑毛的狗狗一個溫暖的家。

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2017年三多國中參加了校園關懷動物生命教育試辦計畫，在該年的冬天，張雅婷老師帶著動保社社員到板橋動物之家，讓學生經由觸碰狗狗的身體、牽著狗狗散步來體會真實的生命，過程中有學生提到：「如果學校也養一隻狗會帶來甚麼改變呢？」，因為這句無心的話，讓一隻幸運的米克斯有了一個溫暖的家。

▲黑鼻監督同學有沒有認真作操。



黑鼻貪吃又傲嬌的個性，讓牠很快就成長為15公斤的小壯妞，毛色也蛻變成美麗的紅棕色；此外，牠除了會賣萌紓壓、守護校園外，最特別的是會陪伴同學上課，幾乎十項全能！最愛運動的牠，沒有同學能跑得贏，是學校的紀錄保持者。

由於牠晚上都住在體育組，跟各代表隊的同學朝夕相處，連重量訓練課也會去巡視同學有沒有偷懶，看見累了的同學，黑鼻就會跑過去幫忙舔掉汗水，彷彿在幫同學加油。除了運動，從小就在音樂教室長大的牠，也很有音樂天分，偶爾還會跟同學一起唱起歌來。三多國中動保社成立一年之間，也完成8隻狗狗的中途送養，其中黑鼻對狗狗們的社會化與陪伴功不可沒喔!!（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲因為同學歌聲的薰陶不小心睡著的黑鼻。



▲學校原本蓋給黑鼻的家，沒想到黑鼻不住，便成為狗狗的中途之家。

張雅婷老師表示，「校犬們是生活的一部分，就像自己的家人一輩子彼此照顧扶持，雖然黑鼻很好動活潑不好控制，但其實牠是在磨練學生的精神，鍛鍊學生的耐心，讓他們學習對生命負責的態度，這才是真正的生命教育」。動保處針對校園犬提供，終身免費狂犬病疫苗施打、外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、基礎疫苗施打以及校犬終生醫療服務。

另外，教育局每年也會提供各校校園犬補助經費，經費從1.5萬元到5萬元，有不同補助項目可提供補助經費，新北市各學校如有興趣飼養校園犬，可向教育局(02)29603456分機2686接洽申請。

▲老師會帶自己的狗狗來上課，與黑鼻玩樂中。



農業局長李玟表示，讓公立動物之家訓練穩定的犬貓，進入校園扮演生命教育助教，或陪伴校園保全人員巡邏守衛，使牠們有機會詮釋不同的角色，在多元化管道發揮所長及服務社會。另外在校犬貓陪伴下，動物保護觀念更能深植每個孩子心中，創造出友善動物校園，給予牠們更好的生活環境，藉此達到「給牠們一個溫暖的家」之理念。

▲學校動保社社員與黑鼻。



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