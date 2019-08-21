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收到媽傳照片來　兒直覺問「他在裡面幹嘛」下秒愣住了

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▲收到母親傳照片來，第一眼確認出主子面容。（圖／飼主謝佳育授權提供，下同）

▲收到母親傳照片來，第一眼確認出主子面容。（圖／飼主謝佳育授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

苗栗縣網友謝佳育收到母親傳來除濕機積水盆的照片，第一時間卻看見水盆裡似乎有著愛貓的面容，覺得這樣的巧合實在難得，猜想貓天使或許用這樣的形式回家一趟了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

謝佳育6年前從動物之家領養了已6、7歲大的主子，相處之後他發現這隻貓個性獨立，聽見「哥哥」這個暱稱時特別有反應，便以此命名，「每當到吃飯時間，我會叫『哥，吃飯了』，牠就會默默走出來，後來對我來說，和牠之間相處起來也像兄弟一般。」

請繼續往下閱讀...

哥哥約14歲時，食慾開始漸漸變差，身體機能也減弱後就自然死亡了。謝佳育為度過漫長的思念，不但留下牠生前的衣服，每天晚上還睡在哥哥喜歡的枕頭旁邊，久而久之雖然生活適應了，但偶爾想起和哥哥之間的漫長的情誼，還是止不住綿長的想念。

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▲主子的臉孔在積水盆的右下角。

▲主子的臉孔在積水盆的右下角。

這天母親開了除濕機，9個小時後打開積水盆，發現裡頭裝了滿滿的水，於是拍下照片傳給謝佳育，但謝佳育卻有不可思議的發現。他第一眼看到積水盆中右下角的污漬，似乎形成了哥哥的面容，直覺回覆「他（牠）在裡面幹嘛」、「不對啊」、「為什麼我看到貓」。後來雖然發現是誤認，但謝佳育同時認為這樣的巧合很特別，正好現在農曆七月鬼門開，或許哥哥真的回家看過家人後，在積水盆中留下痕跡。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲哥哥離世後，謝佳育以各種方式思念牠。

▲哥哥離世後，謝佳育以各種方式思念牠。

哥哥走了2年後，謝佳育偶然之下竟還能看見神似牠的面容，覺得相當神奇，同時也將這樣充滿緣分的故事記錄下來，放在臉書社團與網友分享。不少網友也表示「看到貓了」並留言，「有欸！」、「這個好清楚，牠回來看你了」、「牠一直都在，只是形式不同❤」、「牠回來看你的，好溫馨也好難過」、「突然間好心酸」、「好難過」、「所以底下那個是水垢嗎？然後形狀是個貓」。

▲哥哥生前喜歡賴在謝佳育身旁。

▲哥哥生前喜歡賴在謝佳育身旁。

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關鍵字： 毛孩領養動物之家老貓

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