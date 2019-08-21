ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「西瓜皮浪貓」撒嬌　掀開尾巴驚見筆直「X陰陽」笑翻

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲泰國的這隻浪貓有著黑白分明的蛋蛋。（圖／網友王芷均授權提供，下同）

▲泰國的這隻浪貓有著黑白分明的蛋蛋。（圖／網友王芷均授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

碰上了超稀有貓咪！網友王芷均這天和親友到泰國遊玩，晚上在夜市碰上一隻頂著「西瓜皮瀏海」的浪貓，她當下覺得貓咪外型很特別，好奇地上前摸摸後，卻發現貓咪連「蛋蛋」都超特殊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

王芷均接受《ETtoday寵物雲》採訪時說到，這隻米克斯浪貓很親人，只要人一蹲下，就會上前撒嬌討摸，甚至還能給人拍屁股，可見當地居民對浪貓應該算是友善。受人撫摸時，浪貓一臉享受地翹起尾巴，讓王芷均意外發現牠的蛋蛋正好一黑一白，中間還有條筆直的界線清楚劃分。

請繼續往下閱讀...

►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

▲王芷均與這隻特別的浪貓合照紀念。

▲王芷均與這隻特別的浪貓合照紀念。

原以為貓咪正面頂著西瓜皮瀏海已經很特別了，掀開尾巴後卻又意外發現如此「黑白分明」的蛋蛋，王芷均當下覺得很神奇也很搞笑，忍不住拍下照片發文「名副其實的蛋陰陽」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

照片PO出至今已累積1.9萬個讚，網友見到有著爆笑特徵的浪貓，紛紛留言，「難得一見的極品」、「太極蛋！」、「蛋陰陽！笑爆」、「泰國貓貓真的都很親人❤」、「充滿喜感的孩紙」、「放開這組蛋」、「這在台灣就要撈回家了」、「貓先生：好壞喔這位路人」、「經典的黑白郎君」、「不可以喵身攻擊～」、「第一次見面就給人家驗貨XD」、「高手在喵間！」、「這隻收編回去也捨不得帶牠去結紥啊XD」。

▼更多精彩內容。

關鍵字： 泰國浪貓浪浪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

汪踏雪散步！下秒綜藝姿呈現「高速滑雪」精隨...網..

5個月小石虎魂斷苗栗後龍　屍體消失疑被撿去「做標本..

影／被「閃亮球」跟蹤！　懵貓爆氣狂飆「蛤？」短腿不..

準備開門回家！　腳下竄出「海豹管理員」瞇眼吐舌歡迎

半夜「詭異白影」飄在窗戶中央　一看「沒有眼睛」嚇歪

白狗見人搖尾討摸　狗籠貼上「超萌恐嚇」…她當場笑翻

影／要好好加油！　病重貓遲疑後清晰回應「好」.....

街貓弄髒機車　黑衣男批「影響環境」...將牠活活打..

腳出來了！白犀牛孕媽抬腿苦產　新生娃...「咕溜滑..

初次碰上「活體貓草」！　萌喵埋頭忘情狂吸...被拉..

颱風天下暴雨！他機車蓋防水罩　供2浪貓露營避雨....

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視....

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化....

懷疑狗生！汪初見「軟飯」超傻眼-頭繞碗狂轉...爸..

小法鬥寶寶睡夢中也在吃！　嘴巴「嚼嚼聲」網友：融化..

浪浪別哭-籠內訓練讓毛孩在家不害怕 為他打造安心..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼幫奶貓上廁所?

Jessica Law羅明嘉-幫萌萌PORTO龜辦..

《倉鼠人》雞健康檢查！看過雞打疫苗、剪嘴、剪指甲、..

好味小姐-【貓日常】米香主動靠近！？挑戰米香的極限

「財犬」坐聚寶盆　修練「狗來富」能量：發財買肉肉！

「內有惡犬」防偷車　鏡頭轉向「本尊」網笑瘋：拜託兇..

貓頭鷹澎毛底下竟藏「名模級長腿」！　網崩潰：還我的..

拾荒老翁推車...大黃狗「肥臀左右晃」跟緊緊！網鼻..

46KG肥臀壓大腿！巨嬰汪起床找82歲嬤討抱　網驚..

罰站時頭特別暈？主人心軟讓哈士奇休息　下秒牠迅速落..

童年「從不出聲」被以為啞巴　萌貓長大嗲音「叫媽媽」..

還記得相遇的那天嗎？　寵物網紅、千位毛爸媽分享超感..

萌喵＝公or母？從屁股看「2符號」秒懂性別...別..

「西瓜皮浪貓」撒嬌　掀開尾巴驚見筆直「X陰陽」笑翻

新台幣收盤升值3.9分　收31.366元兌1美元

移歸28筆政治檔案挨轟「東廠2.0」　促轉會抗議：..

世籃賽／巴西12人名單公佈　巴柏沙、瓦萊喬領軍出征

被指「樂陞案門神」李永萍揚言提告　黃國昌再嗆：要告..

水蛭無孔不入！登山驚見眼角「黑線狂扭」2招自保、速..

台灣作家讓世界「聽」見！MIT文學登上國際有聲書舞..

「財犬」坐聚寶盆　修練「狗來富」能量：發財買肉肉！

世羽賽／周天成32分鐘直落二輕取克羅埃西亞　率先挺..

日職／王柏融客場戰西武扛6棒DH 　對戰打擊率3成..

謝忻道歉記者會全文！　被阿翔切割「是很好的祝福」：..

寵物動物熱門新聞

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

來～阿嬤摸肚子！開門見狗犯大忌

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

浪喵面見老大炸毛　幾天後變跟班

媽驚見校犬暑假「找狗進來開趴」

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

Airdrop沒關！　她收萌貓..

暴雨被沖進抽水站　黃狗貼壁悲鳴

整理房間路過貓咪！　她慘被爆頭

小比特初次坐車！全程緊抱爸手臂

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

讀者迴響

熱門新聞

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

來～阿嬤摸肚子！開門見狗犯大忌

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

浪喵面見老大炸毛　幾天後變跟班

媽驚見校犬暑假「找狗進來開趴」

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

Airdrop沒關！　她收萌貓..

暴雨被沖進抽水站　黃狗貼壁悲鳴

整理房間路過貓咪！　她慘被爆頭

小比特初次坐車！全程緊抱爸手臂

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

被棄養機車行！悲傷法鬥垂眼落寞

最新影片

更多

颱風天下暴雨！他機車蓋防水罩　供2浪貓露營避雨...暖舉網讚爆

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

懷疑狗生！汪初見「軟飯」超傻眼-頭繞碗狂轉...爸：到底要不要吃

小法鬥寶寶睡夢中也在吃！　嘴巴「嚼嚼聲」網友：融化惹

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面