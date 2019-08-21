「西瓜皮浪貓」撒嬌　掀開尾巴驚見筆直「X陰陽」笑翻

▲泰國的這隻浪貓有著黑白分明的蛋蛋。（圖／網友王芷均授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

碰上了超稀有貓咪！網友王芷均這天和親友到泰國遊玩，晚上在夜市碰上一隻頂著「西瓜皮瀏海」的浪貓，她當下覺得貓咪外型很特別，好奇地上前摸摸後，卻發現貓咪連「蛋蛋」都超特殊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

王芷均接受《ETtoday寵物雲》採訪時說到，這隻米克斯浪貓很親人，只要人一蹲下，就會上前撒嬌討摸，甚至還能給人拍屁股，可見當地居民對浪貓應該算是友善。受人撫摸時，浪貓一臉享受地翹起尾巴，讓王芷均意外發現牠的蛋蛋正好一黑一白，中間還有條筆直的界線清楚劃分。

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▲王芷均與這隻特別的浪貓合照紀念。

原以為貓咪正面頂著西瓜皮瀏海已經很特別了，掀開尾巴後卻又意外發現如此「黑白分明」的蛋蛋，王芷均當下覺得很神奇也很搞笑，忍不住拍下照片發文「名副其實的蛋陰陽」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

照片PO出至今已累積1.9萬個讚，網友見到有著爆笑特徵的浪貓，紛紛留言，「難得一見的極品」、「太極蛋！」、「蛋陰陽！笑爆」、「泰國貓貓真的都很親人❤」、「充滿喜感的孩紙」、「放開這組蛋」、「這在台灣就要撈回家了」、「貓先生：好壞喔這位路人」、「經典的黑白郎君」、「不可以喵身攻擊～」、「第一次見面就給人家驗貨XD」、「高手在喵間！」、「這隻收編回去也捨不得帶牠去結紥啊XD」。

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