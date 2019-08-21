阿伯因「簽牌沒中」棄養4個月小貓　狠丟籠走人：什麼貓來富

▲4個月小貓無辜被簽牌阿伯棄養。（圖／嘉義市動物守護協會提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

嘉義市動物守護協會日前接獲1位阿伯飼主帶著4個月大的小貓「小寶」，到收容所辦理棄養，志工詢問阿伯的棄養原因為何，沒想到他卻回答表示，之前曾聽說養貓會致富，麒麟尾也可以招財，殊不知他帶了貓咪回家後，簽牌卻沒中幾支，同時還要買飼料、貓砂，因此便狠心將貓咪丟進籠子後便無情離去。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

「我聽郎共啥米貓來富，啥米麒麟尾ㄟ凍招財，結果我帶這隻回去，簽牌某中幾支，還要買什麼飼料貓砂！阿捏麥荷啦！！」志工聽完這番言論不禁傻眼，沒想到下一秒阿伯卻隨後馬上將貓咪從紙箱中拎出，一股勁地往籠子裡丟，小寶撞到後哀號了一聲，但牠沒有任何怨恨，反而是無助地巴著鐵籠，哀求著主人不要丟下牠。

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▲只因為「沒有帶財」就被遺棄的小寶。

協會專案管理員高嫺容無奈表示，「原來牠被叫小寶不是因為寶貝的寶，而是金銀財寶的寶。」才4個月大的牠，就得承受這種被遺棄的痛苦，對於主人的離去，牠也許一輩子都不會知道自己做錯了什麼，只能眼睜睜地看著曾經呵護牠的家人棄牠而去，卻什麼也做不了。

▲小寶缺乏安全感，總是跟人跟緊緊。

阿伯離開前甚至還要求收容所將他先前所購買的貓砂和飼料「回購」，一連串的冷漠行為讓高嫺容不禁感嘆，「領養的真諦是什麼？良善的心才會讓人感到富足。」收容所將小寶託付給中途家庭親訓後，牠變得非常黏人愛撒嬌，失去安全感的牠，就連中途媽媽上廁所、洗澡都得時時刻刻跟著，而目前小寶也順利地找到了新的主人，希望從今以後，小寶可以真的成為主人手心上的寶，永遠幸福快樂！

▲小寶其實非常親人，還會躺在人類腿上呼嚕著。

高嫺容也想藉此呼籲「領養不棄養」、「領養代替購買」，她心疼表示，「收容所裡面有很多孩子被關在狹小的籠子在等家，牠們沒有那麼幸運，有愛心人士救援得到很好的環境跟照顧，只能像犯人一樣成天被關著等待，所以真的很希望鼓勵大家給他們一個機會！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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