童年「從不出聲」被以為啞巴　萌貓長大嗲音「叫媽媽」萌翻！

記者陳靜／採訪報導

原來小時候的氣質都是裝的！網友Rosalind Jostes Chen有隻美國短毛貓「Amigo」，在牠1歲之前，家人從來沒聽過牠任何叫聲，一度懷疑該不會是啞巴，沒想到有一天在牠討零食吃的時候，馬麻開玩笑要牠學叫媽媽，結果Amigo就真的發出了「媽媽」的聲音，讓家人又驚又喜，殊不知從那天開始，喵喵變得超搞威！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲小時候不愛出聲的Amigo，長大卻會叫媽媽。（圖／IG@amigo_the_talktive_cat授權提供，下同）

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馬麻形容現在Amigo的個性用了「愛講話、愛插嘴」等讓人意想不到的字眼，她更無奈笑說，「Amigo小時候都不出聲，一度懷疑是啞巴貓，結果長大就超級話多，也是貓咪界的高分貝娃娃音。」大約1歲的時候，偶然和牠開了個玩笑，自從牠脫口而出了「媽媽」兩個字後，就打開了話匣子，再也關不起來了。

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▲Amigo小時候被媽媽罵孩委屈地哭了。

▲Amigo長得很有個性，其實非常會撒嬌。

無論媽媽說了什麼話，Amigo都有辦法回應，主人說一句，牠可以回三句，但是除了「媽媽」之外，平常回的都是一些只有牠才聽得懂的外星語。其實Amigo童年和長大後轉變很大，不僅變得愛說話，從前和狗姐姐感情很好的牠，無時無刻都和對方黏在一起，但現在卻疑似是因為個性不合的關係，天天只要碰在一起就吵架，接觸的時間也少了許多。

▲J個肚子......XD

▲Amigo小時候和狗姐姐感情很好，長大卻反而不合。

飼主將影片PO至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」並笑稱Amigo是「超嗲又話很多的娃娃音女孩」，而網友看了也紛紛笑回表示，「好萌喔」、「聲音好可愛喔！」、「直接融化」、「有夠塞奶的～～～～」、「太奶音了」、「受不了了融化啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲歡迎觀看Amigo的耍笨現場XD

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