爸趁出遊「偷幫毛孩刻印章」　牠收禮物得意笑：只差戶口名簿了

▲爸爸偷偷幫白柴刻「孫多美」印章。（圖／網友孫筱晴授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

看來這下不入籍不行了！高雄的爸寶白柴「孫多美」天天都享受著家人的萬千寵愛，而最疼牠的爸爸甚至趁著出遊時，偷偷地幫毛孩刻了個專屬牠的印章，回家時還默默藏起來怕被發現，沒想到最後卻被媽媽從櫃子裡挖出來，原來爸爸早已將多美認定為家庭中的一份子，因此認為家人有的東西，多美也必須要有才行！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲「人家就是把拔的親生寶貝女兒啊！」

爸爸先前到澎湖旅遊的時候，分別幫家裡每個人都刻了一個印章，他心想，「多美也是家裡的一份子！」因此認為毛孩也必須擁有才行，不過，爸爸卻因為怕被媽媽嫌浪費錢，所以回家後也不敢招搖，便偷偷將毛孩的印章放進櫃子，怎料會有一天被挖出來質問，家人才得知原來還有這回事，但媽媽看到後也覺得很可愛，只是印章根本完全用不到，只能拿來收藏用。

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▲爸爸偷藏的印章被挖出來。

姐姐孫筱晴笑說，「最寵牠的爸爸趁出去玩偷偷幫多美刻了一顆印章，現在只差戶口名簿上沒有她的名字了！」爸爸一直以來都把多美當成親生女兒一樣疼愛，逛寵物展時什麼都想買給牠，但其實家裡的寵物用品已經堆積如山；只要多美看起來有點悶悶不樂，爸爸就會用盡渾身解數逗牠開心；有時候甚至還只想帶毛孩出去玩，直接把其他人晾在一邊，讓家人實在好氣又好笑。

▲多美的呆萌個性讓家人都忍不住寵上天。

飼主在臉書社團「柴犬司令部」發布貼文後，網友看了紛紛笑回，「哈哈哈刻印章是要干嘛啦XD」、「可以自己領包裹了！」、「你想多了。其實戶口名簿上已經沒有你的名字了。只有孫多美的」、「有開戶存壓歲錢嗎」、「她應該比較喜歡肉肉」、「爸爸應該是想幫多美申請個存款帳戶啦XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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