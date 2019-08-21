給醫生拆線！還沒碰到浮誇柴「悽慘式」尖叫...全院笑噴XD

記者闕雁琳／綜合報導

身體還沒感受到痛覺，嘴巴就先動了！日前一名飼主貼出自家柴犬Kuri去醫院的逗趣影片，這天Kuri到診間拆線，才坐上診療台，醫生連碰都還沒碰到，牠就開始戲精上身，戴著頭套發出「悲慘式」的尖叫，整間醫院都是牠的聲音，浮誇的反應讓在場所有人笑噴。►戀愛老司機：重點是眼神

▲醫生還沒碰到身體，Kuri已經先尖叫了。（圖／粉專柴犬Kuri與貓老大們提供）



請繼續往下閱讀...

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉絲團「柴犬Kuri與貓老大們」經常分享愛犬和貓咪日常互動的點滴，由於Kuri的右後腿脫臼，必須做股骨頭切除手術，前幾天飼主帶著牠去診所拆線，沒想到醫生才剛看診，Kuri已經使出牠的浮誇本領，在診療台放聲尖叫，不知情的人聽了還以為在虐狗，連醫生都在一旁偷笑。醫院裡裡外外的人因為聽到Kuri悽慘式的叫聲都忍不住嘴角失守，醫生也納悶的表示「拆線根本不會痛啊？」

▲Kuri天生就一名戲精。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主笑說，其實Kuri平常就很怕打針，只要知道準備要去醫院，牠就會開始想逃跑，或是死命的不走進診間，露出哀怨的小表情，每次都讓牠被萌到不行。許多網友看完影片紛紛被Kuri的過度反應給笑翻，留言打趣的說，「長相明明就帥氣男漢子，叫聲飆高音欸」、「還沒開始就哀號了」、「這叫聲也太嚇人，醫生一直偷笑」、「最佳男演員」、「 不是...拆線嗎？哪會痛」、「大聲抗議醫生忘記給肉肉吃」、「拆個線跟殺豬一樣」、「有夠ㄎㄧㄤ」、「醫生的臉超無奈超好笑XD」。

▲柴柴出去玩都笑得好開心。