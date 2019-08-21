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路上撿到錢「要萌犬代管」　5分鐘後...圍觀群眾用鈔票淹沒牠！

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▲路上撿到錢「要萌犬代管」5分鐘後...圍觀群眾用鈔票淹沒牠。（圖／翻攝自抖音APP「Bixinchongwu」）

▲媽媽在路上撿到錢，拜託小狗代管。（圖／翻攝自抖音APP「Bixinchongwu」，下同）

記者陳靜／綜合報導

沒想到管個錢也能賺錢！大陸網友在抖音APP用戶「Bixinchongwu」分享了一段影片，這天媽媽帶著家裡的立耳貴賓去逛街，走著走著卻發現路上掉了一張人民幣，於是馬麻將鈔票託付給小狗在原地保管，自己到附近尋找失主，沒想到5分鐘過後，卻看到毛孩身邊滿滿都是鈔票，原來是被當成1隻街頭賣藝的汪汪了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片中可以看到，熱心的媽媽一看到有人掉了錢，便要求毛孩暫時幫忙看管，自己則先行到附近尋找失主，沒想到過了5分鐘之後，媽媽回到原地，卻看到小狗身邊充滿各種幣值的鈔票，觀察了一陣子才發現，原來是路人們以為牠是出來賺錢的狗狗，只要握一下手，就掏出一張鈔票放著，讓媽媽不禁笑說，「我發現了致富之路，明天開始不上班了。」

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►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲路上撿到錢「要萌犬代管」5分鐘後...圍觀群眾用鈔票淹沒牠。（圖／翻攝自抖音APP「Bixinchongwu」）

▲沒想到卻被以為是小狗街頭賣藝了。

雖然可以看出影片是飼主安排好的橋段，但小狗呆萌的模樣依然掀起網友暴動，短短的6天就吸引了120萬次觀看數，網友也紛紛笑回，「媽呀好好好好好可愛」、「現實是狗狗和毛爺爺都被偷走了XD」、「這5分鐘賺得都比我一天多了！」、「狗狗：我也不知道我在幹嘛，就是老有人跟我握手」、「回來錢還在，狗丟了」、「能抱走嗎」、「生財有道，我家3隻都會握手」、「太可愛了啦」、「把狗抱走，錢我不要了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 立耳貴賓鈔票街頭賣藝

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