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萌汪陪姐姐去吃早餐　隔桌「神卡位」逼視：蛋蛋快點掉下來～

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記者闕雁琳／綜合報導

「自己吃的這麼開心，不分本汪一點，你的心不會痛嗎～」黃金貴賓犬Babo日前陪姐姐到早午餐店用餐，當牠看到一整盤滿滿的美食，貪吃的牠馬上露出開心的笑容，跑在桌子底下「神卡位」，從透明玻璃桌由下往上，緊緊逼視，逗趣的畫面讓姐姐哭笑不得的直呼，「吃個飯被牠笑翻」。►超爽DER！點我現賺 2200

▲▼萌汪陪姐姐去吃早餐　隔桌「神卡位」逼視：蛋蛋快點掉下來～（圖／有點毛毛的／粉專Golden Doodle Babo肉乾小子陳鮑柏提供）

▲Babo滿臉期待有食物掉到桌子底下XD。（圖／有點毛毛的／粉專Golden Doodle Babo肉乾小子陳鮑柏提供）
臉書粉絲團「Golden Doodle Babo肉乾小子陳鮑柏」經常會在社團「有點毛毛的」分享Babo的生活點滴，這天飼主分享一段可愛的影片並寫道，「農曆7月吃個飯也有怪事～我的狗這樣算聰明還是傻？」只見畫面中，桌上擺著一盤豐盛的餐點，當飼主移開盤子，又看到Babo坐在桌子底下，抬頭露出燦笑彷彿在說著，「蛋蛋快點掉下來嘛～」

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事實上，Babo貪吃的事蹟不只這一樁，去年中元普渡，牠就曾趁著散步經過土地公廟時，偷偷咬了拜拜的雞頭，嚇得哥哥趕緊把牠拉回身邊，事後一家人也帶著Babo回廟裡向神明拜拜道歉。還曾有一次是趁著姐姐沒把食物收好，用花式舌頭偷吃一塊雞塊，咬走之後立馬逃離現場，為了吃什麼手段都做得出來。

▲▼萌汪陪姐姐去吃早餐　隔桌「神卡位」逼視：蛋蛋快點掉下來～（圖／有點毛毛的／粉專Golden Doodle Babo肉乾小子陳鮑柏提供）

▲Babo是個貪吃的大男孩。（圖／有點毛毛的／粉專Golden Doodle Babo肉乾小子陳鮑柏提供）

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影片分享出來之後，許多網友紛紛被Babo老實又聰明的舉動給融化，留言笑說，「被看到了！奴才又在私下吃東西」、「汪：無所不在，我聞到」、「是我的話，一定會把一根薯條讓牠聞，之後放玻璃上面（被打）」、「太聰明啦！智商180」、「那個天真無邪的臉搭配傻笑好療癒～」。

關鍵字： 早餐黃金貴賓卡位

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