養薩摩耶「24小時不打掃」會變怎樣？　隔天「滿地棉花糖」他超崩潰

▲薩摩耶非常可愛，但牠們超級會掉毛。（圖／翻攝自Youtube頻道「mochamilk」，下同）

記者陳靜／綜合報導

飼養1隻超會掉毛的狗狗時，若堅持24小時不打掃會發生什麼事呢？南韓Youtube頻道「mochamilk」飼主家中有隻可愛的薩摩耶犬「牛奶（우유）」，為了呼籲愛狗的朋友們「養狗前要慎重考慮」，因此他拍攝了這則影片，沒想到1天下來，牛奶所掉的毛足以佈滿整個地板，讓主人超崩潰，甚至忍不住提前打掃。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

牛奶爸在實測之前，徹底地將毛孩全身清洗了一遍並且吹乾，也規定從那一刻開始，24小時內都不能整理家裡環境，必須呈現最真實的面貌，按照原定計畫，飼主應該在隔天的下午3點半進行驗收，但是當天到了中午12點左右時，他就直呼受不了了，必須要馬上清理才行。

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▲爸爸實測前先幫牛奶洗香香、吹乾。

家裡的每個角落，都充滿著牛奶的白毛，一坨一坨落在地上就像棉花糖一樣，只要輕輕走過，就會在空氣中隨風飄動，就連牛奶自己也對家裡這樣的情景感到疑惑，忍不住看著這些白毛對主人狼嚎，殊不知這一切都是牠自己「製造」出來的啊！

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▲「爸...我們家怎麼變這樣？」

沙發上一顆一顆的毛球，以及木地板、地毯上都佈滿了牛奶掉的毛，習慣時刻手持吸塵器清理的主人，完全無法忍受家裡變成這個樣子，因此偷跑了3個多小時，趕緊把所有的雜毛吸乾淨，沒想到他只是簡單地清了1樓，集塵盒就已經被塞滿了，可見薩摩耶一天內會掉的毛有多大量。

▲地板上全都是牛奶掉的毛。

▲簡單地清理了1樓就把集塵盒塞爆了。

事實上，飼主是想藉著這樣的影片呼籲大家，不要只看狗狗可愛的樣子，就決定要飼養，養寵物不是像買小孩玩具一樣簡單，隨便就可以決定將牠們帶回家，生活在同個屋簷下，需要很多的耐心與責任感，養了就是一輩子的事，不管好壞都得全盤接收，尤其像是薩摩耶、哈士奇、拉布拉多、柴犬和柯基等容易掉毛的狗狗，更需要付出心力去照顧，因此在飼養毛孩前，務必要謹慎思考才行。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲薩摩耶屬於非常會掉毛的類型，飼養前一定要考慮清楚。

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