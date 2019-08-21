ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

養薩摩耶「24小時不打掃」會變怎樣？　隔天「滿地棉花糖」他超崩潰

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲養薩摩耶24小實不打掃實測。（圖／翻攝自Youtube頻道「mochamilk」）

▲薩摩耶非常可愛，但牠們超級會掉毛。（圖／翻攝自Youtube頻道「mochamilk」，下同）

記者陳靜／綜合報導

飼養1隻超會掉毛的狗狗時，若堅持24小時不打掃會發生什麼事呢？南韓Youtube頻道「mochamilk」飼主家中有隻可愛的薩摩耶犬「牛奶（우유）」，為了呼籲愛狗的朋友們「養狗前要慎重考慮」，因此他拍攝了這則影片，沒想到1天下來，牛奶所掉的毛足以佈滿整個地板，讓主人超崩潰，甚至忍不住提前打掃。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

牛奶爸在實測之前，徹底地將毛孩全身清洗了一遍並且吹乾，也規定從那一刻開始，24小時內都不能整理家裡環境，必須呈現最真實的面貌，按照原定計畫，飼主應該在隔天的下午3點半進行驗收，但是當天到了中午12點左右時，他就直呼受不了了，必須要馬上清理才行。

請繼續往下閱讀...

▲養薩摩耶24小實不打掃實測。（圖／翻攝自Youtube頻道「mochamilk」）

▲爸爸實測前先幫牛奶洗香香、吹乾。

家裡的每個角落，都充滿著牛奶的白毛，一坨一坨落在地上就像棉花糖一樣，只要輕輕走過，就會在空氣中隨風飄動，就連牛奶自己也對家裡這樣的情景感到疑惑，忍不住看著這些白毛對主人狼嚎，殊不知這一切都是牠自己「製造」出來的啊！

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲養薩摩耶24小實不打掃實測。（圖／翻攝自Youtube頻道「mochamilk」）

▲「爸...我們家怎麼變這樣？」

沙發上一顆一顆的毛球，以及木地板、地毯上都佈滿了牛奶掉的毛，習慣時刻手持吸塵器清理的主人，完全無法忍受家裡變成這個樣子，因此偷跑了3個多小時，趕緊把所有的雜毛吸乾淨，沒想到他只是簡單地清了1樓，集塵盒就已經被塞滿了，可見薩摩耶一天內會掉的毛有多大量。

▲養薩摩耶24小實不打掃實測。（圖／翻攝自Youtube頻道「mochamilk」）

▲地板上全都是牛奶掉的毛。

▲養薩摩耶24小實不打掃實測。（圖／翻攝自Youtube頻道「mochamilk」）

▲簡單地清理了1樓就把集塵盒塞爆了。

事實上，飼主是想藉著這樣的影片呼籲大家，不要只看狗狗可愛的樣子，就決定要飼養，養寵物不是像買小孩玩具一樣簡單，隨便就可以決定將牠們帶回家，生活在同個屋簷下，需要很多的耐心與責任感，養了就是一輩子的事，不管好壞都得全盤接收，尤其像是薩摩耶、哈士奇、拉布拉多、柴犬和柯基等容易掉毛的狗狗，更需要付出心力去照顧，因此在飼養毛孩前，務必要謹慎思考才行。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲養薩摩耶24小實不打掃實測。（圖／翻攝自Youtube頻道「mochamilk」）

▲薩摩耶屬於非常會掉毛的類型，飼養前一定要考慮清楚。

▼更多精采影音

關鍵字： 薩摩耶打掃掉毛養狗棉花糖

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／狗媽媽外出覓食遭車撞　為餵奶「拖行重傷身軀」逾..

校犬暑假在幹嘛？　媽驚見牠「找狗進來開趴」...還..

比店長還資深！　元老級店貓聽到關鍵字...加速咚咚..

他騎車突被套上「獨家時尚手鐲」懵了　網友一看.....

媽加班太晚回家被唸　搞威歐告「外星語抱怨」：跑去哪..

地震來了！喵「嚇到扶桌」身體斜成1條...媽笑翻：..

零食被孩子吃掉　貓爸爸生氣了...「轉身埋奴才懷裡..

阿金「聞到」寵物店就暴衝！　萌臉逼奴才進去...搶..

小比特第1次坐車！　全程「緊抱爸手臂」頭靠肩沒離開..

影／白目屁柴狂挑釁　嘴套汪「忍到最後一刻暴衝」....

拾荒老翁推車...大黃「肥臀左右晃」　到哪都跟緊緊..

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼..

地震來了不怕！朕平常有練過　翻躺抖抖機...肥美肚..

颱風天下暴雨！他機車蓋防水罩　供2浪貓露營避雨....

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視....

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化....

懷疑狗生！汪初見「軟飯」超傻眼-頭繞碗狂轉...爸..

小法鬥寶寶睡夢中也在吃！　嘴巴「嚼嚼聲」網友：融化..

浪浪別哭-籠內訓練讓毛孩在家不害怕 為他打造安心..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼幫奶貓上廁所?

漁夫被咬破腳踝　岸上愛犬衝上前「甩飛鯊魚」救一命

俄保護區馴鹿生育低+射殺　葉尼塞馴鹿群「完全滅絕」

養薩摩耶「24小時不打掃」會變怎樣？　隔天「滿地棉..

10元放板凳！　洞口伸出「貓掌」抓下：存錢買罐罐囉

媽買麵包找狗合照　月月眼神死「暴氣碎念」：不給吃不..

小杜賓見喵皇吃飯「露渴望眼神」　牠賞一顆飼料：喏～..

柴柴超厚嘴邊肉變Q麻糬　享受老爸專屬按摩爽到咧嘴笑

成精了！小黑萌眼自己開箱「吃巴費」　網：長大是拆家..

美甲店的貓自願當「手枕」討摸　萌到客人指定要牠作伴

貓咪難洗澡？一張圖顯示「男女飼主差別」　網：幫QQ

《FF8》高畫質版本敲定上市日　9/3全平台都能玩

快訊／安宰賢打破沉默發聲！　3週前協議離婚：我很愛..

女港警「車頭燈太亮」爆紅！辣模po傲人照反擊：要看..

桃園少女遭囚案新聞曝光　社工：少女心情有波動但還算..

警察搞烏龍！　無辜男女大學生「路過被當毒梟」警開多..

HOBBY EXHIBITION組裝模型特展8/2..

中職／陳俊秀轟出台南球場史上第1400轟

蔡英文會北市議員討論戰略　阮昭雄：加強中高齡選民溝..

SBL／UBA外籍生當內援無共識　擔憂壓縮本土空間..

台灣醫護「撐香港」！台大醫院快閃聲援逾百人響應：譴..

寵物動物熱門新聞

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

來～阿嬤摸肚子！開門見狗犯大忌

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

浪喵面見老大炸毛　幾天後變跟班

媽驚見校犬暑假「找狗進來開趴」

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

Airdrop沒關！　她收萌貓..

整理房間路過貓咪！　她慘被爆頭

小比特初次坐車！全程緊抱爸手臂

暴雨被沖進抽水站　黃狗貼壁悲鳴

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

讀者迴響

熱門新聞

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

來～阿嬤摸肚子！開門見狗犯大忌

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

浪喵面見老大炸毛　幾天後變跟班

媽驚見校犬暑假「找狗進來開趴」

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

Airdrop沒關！　她收萌貓..

整理房間路過貓咪！　她慘被爆頭

小比特初次坐車！全程緊抱爸手臂

暴雨被沖進抽水站　黃狗貼壁悲鳴

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

狠心阿伯因「簽牌沒中」棄養小貓

最新影片

更多

拾荒老翁推車...大黃「肥臀左右晃」　到哪都跟緊緊！網鼻酸：這就是愛

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼貓來富！

地震來了不怕！朕平常有練過　翻躺抖抖機...肥美肚超自然震動

颱風天下暴雨！他機車蓋防水罩　供2浪貓露營避雨...暖舉網讚爆

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面