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漁夫被咬破腳踝　岸上愛犬衝上前「甩飛鯊魚」救一命

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▲一名漁夫被鯊魚咬住腳踝，愛犬衝上前將鯊魚甩開化解危機。（圖／翻攝自推特／@nypost

實習記者崔子柔／綜合報導

養兵千日，用在一時！日前一名漁夫詹姆斯（James White）去海邊釣魚，沒想到一隻身長約1.8公尺的鯊魚上鉤了，詹姆斯將漁線拉回後突然被鯊魚咬住腳踝，難以行動，而這時在岸上的愛犬達比（Darby）聽見主人的呼喊，立刻衝上前將鯊魚扯開，順利幫主人脫困。

據外媒報導，詹姆斯7月間在加州索諾瑪縣（Sonoma County）的博德加灣（Bodega Bay）釣魚，當時他感覺到強烈的拉力，花了約10分鐘將魚線捲回，發現釣到一隻身長1.8公尺的鯊魚。當詹姆斯試著替鯊魚取下魚鉤，鯊魚突然張口咬住他的腳踝緊緊不放，腳動脈也馬上被咬破，受了重傷的他已經無力幫助自己掙脫。

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詹姆斯在釣魚前將家寵達比留在不遠處的車上，而達比似乎聽見主人的呼喊，立刻跳下車奔向主人，牠首先一口把鯊魚的魚鰓咬住，這個舉動卻使鯊魚將詹姆斯咬得更緊，隨後達比轉向拖住鯊魚的尾巴，奮力一甩把鯊魚扔回海裡，終於成功替主人脫困。

達比體重約45公斤，是一歲的比特犬，詹姆斯表示「若沒有牠的幫忙，我的情況肯定會更糟，達比拯救了我的腿。」

關鍵字： 鯊魚比特犬加州釣魚

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