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俄保護區馴鹿生育低+射殺　葉尼塞馴鹿群「完全滅絕」

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▲▼俄科學家宣佈當地馴鹿種群數量減少，其中葉尼塞馴鹿群已完全滅絕。（圖／取自泰米爾自然保護區官方網站）

▲俄科學家宣佈泰梅爾半島西部及中部地區的葉尼塞馴鹿群已完全滅絕。（圖／取自泰米爾自然保護區官方網站）

實習記者崔子柔／綜合報導

位於俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區（Красноя́рский край）的泰梅爾自然保護區（Таймырский заповедник）網站近日發布消息，俄科學家在泰梅爾半島西部及中部地區研究發現，當地馴鹿種群數量減少，其中葉尼塞馴鹿群已完全滅絕。

專家從上空觀測動物群夏季集中的地點，並在多種動物身上安裝衛星項圈，在秋季時則親自到場觀察動物的遷徙活動。網站上說，「監測結果非常令人遺憾，將在稍後公佈。但初步結果顯示：葉尼塞鹿群已經滅絕。」

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研究人員表示，這2年內西部鹿群數量從44.3萬減少到只剩幾千隻。截至2019年夏季，1歲以下的小鹿數量非常少，春季遷徙期間，赫塔河地區觀察到過去40年以來最少的小鹿數量，僅占鹿群總數5%至7%。

▲▼俄科學家宣佈當地馴鹿種群數量減少，其中葉尼塞馴鹿群已完全滅絕。（圖／取自泰米爾自然保護區官方網站）

▲科學家確認，如果鹿群繼續以目前的緩慢速度繁殖，死亡率保持目前的高水平，而人類不停止射殺鹿群，鹿群的數量將會繼續災難性減少。（圖／取自泰米爾自然保護區官方網站）

泰梅爾半島（Таймырский заповедник）是亞洲大陸最北端的一個半島。介於喀拉海葉尼塞灣和拉普捷夫海哈坦加灣之間，面積約40萬平方公里，海岸線曲折，氣候寒冷，即使在7月也會出現霜雪。保護區內有21種哺乳動物及世界上最大的野生馴鹿群。

關鍵字： 馴鹿絕種保育俄羅斯葉尼塞馴鹿群

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