愛睏美喵對峙瞌睡蟲　呆滯張嘴「外八眼」表情逐漸母湯

實習記者曾珮瑄／採訪報導

1歲萌喵「拉芙」平常很矜持，這天牠躺在床上睡意襲來，卻不肯安穩入夢鄉，一直和瞌睡蟲對峙。飼主佩芸看到毛孩半夢半醒時，充滿綜藝感的搞怪表情，忍不住拿起手機拍照錄影。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主佩芸接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，拉芙是去年在澎湖遊玩時帶回來的浪孩，因為外型可愛又愛撒嬌，帶去動物醫院時，診所的護士都特別喜歡。拉芙平常很傲嬌，不太讓人摸，但佩芸睡著之後，就會自己跑來黏著睡，而且特別習慣「面向」人才能安穩入眠，所以每當佩芸翻身時，拉芙就會跟著變換睡覺的位置。

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▲主子準備入睡。（圖／飼主佩芸授權提供，下同）

▲主子睡著了⋯⋯

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這次拉芙一邊陪奴才用電腦，感到疲勞卻又想要抵抗睡魔，表情逐漸母湯。影片中拉芙呆滯地盯著前方，無神的眼珠突然向外岔開後，又快速彈回，看得出來相當努力想要硬撐著身體。這樣的過程持續幾次後，佩芸看不下去了，忍不住戳戳主子的嘴巴，把牠吵醒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲拉芙喜歡靠在人身上睡覺。

事實上，拉芙平常一天中會睡上好幾次，睡覺時多半也是像睡美人一樣，佩芸難得看到牠睡覺時嘴巴會張開，趕快把握機會錄影後，收錄到拉芙充滿綜藝感的表情包。網友們看到拉芙抵抗睡魔的影片，紛紛留言，「真可愛」、「這太好笑了」、「沒電了⋯快換電池」、「偶就是要硬撐」、「好ㄎㄧㄤXD」、「貓草的後勁XD」、「很純～哈哈」、「逐漸放空」、「壞掉了啦！」、「這明明就是我上課的表情呀，努力不睡」、「眼睛不乾嗎⋯⋯」、「別再撐了XD快睡」。

▲兩隻貓確定是同一隻嗎！？

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