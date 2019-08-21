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美甲店的貓自願當「手枕」討摸　萌到客人指定要牠作伴

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▲貓咪豆花。（圖／網友潘潘授權提供）

貓刷存在感趴工作檯當「手枕」萌到客人指定要牠作伴。（圖／網友潘潘授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

美甲師潘潘會帶貓咪「豆花」一起上班，由於主子喜歡趴在工作檯上刷存在感，馬麻只好在牠毛茸茸的身上做指甲，而客人相當滿意獨一無二的美甲體驗，頻頻誇讚貓咪可愛。照片貼出後，引來許多網友熱議，「豆花在哪上班？想去光顧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪豆花。（圖／網友潘潘授權提供）

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▲客人拿貓咪當背景拍攝美甲照片。

潘潘表示，豆花是被繁殖場棄養在路邊的孩子，當初帶去醫院檢查發現身上有許多疾病，需要花時間治療，就算曾被人類狠狠丟棄利用，也不改親人的個性，「來我家第一天就適應良好，完全不怕生，我一叫名字就馬上跑來，看不出來曾經流浪在街頭。」

▲貓咪豆花。（圖／網友潘潘授權提供）

豆花和肉丸太可愛，萌到讓客人指定下次光顧要有牠們作伴。

馬麻開美甲美睫工作室，豆花和橘貓「肉丸」則是毛毛工讀生，許多客人第一眼就愛上牠們，紛紛指定下次光顧要有喵星人作伴，讓潘潘哭笑不得地說，「第一次聽到這種特別要求」，不過也很開心愛貓受到大家的喜愛。

▲貓咪豆花。（圖／網友潘潘授權提供）

豆花和肉丸都是馬麻領養回家的！

照片上傳到臉書社團「愛貓聯盟」吸引許多網友按讚留言，「美麗的孩子」、「這個手枕很可以」、「賣身賺罐罐的錢」、「天啊！好幸福」、「豆花在哪上班？想去光顧」、「 好想去給你做指甲喔哈哈」、「可愛的孩子」、「想租遊覽車去看豆花。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪豆花。（圖／網友潘潘授權提供）

▲喵：上班好累啊！

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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