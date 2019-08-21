拾荒老翁推車...大黃狗「肥臀左右晃」跟緊緊！網鼻酸：這就是愛

記者林韋辰／綜合報導

有一個愛他的主人，勝過金屋銀屋！台北市的網友蘇宥勻每天上班的時候，常常見到一名拾荒老翁帶著毛色頗漂亮的大黃狗，一人一狗「彼此依偎」在騎樓旁休息。蘇宥勻觀察到老翁身形骨瘦，但飼養的汪星人卻是「身形飽滿」、被照顧得相當好，深刻覺得大黃有這名主人真幸福。不過看他們離去背影不禁感到心酸，期盼他們能開心又健康的好好生活下去。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲大黃乖乖跟在後頭，肥臀左右搖擺。（圖／網友蘇宥勻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



請繼續往下閱讀...

蘇宥勻表示，自己將狗狗取名為「大黃」，不確定主人是獨居老人還是長期流浪在街頭，只是每早看見他們會在公司樓下休息，直到中午再出發拾荒。從照片、影片中可見，呆萌的小黃面帶微笑，幸福趴在主人旁邊地板呼呼大睡，等到爸爸要起身出動時，會吹一個響而有力的口哨音，大黃狗再驚醒跳起來，乖乖跟在屁股後方不亂跑。

▲大黃被照顧得很好，毛色漂亮身形飽滿。



「主人一個口哨音，大黃就會醒來跟在後頭走！」蘇宥勻每次看到都覺得超可愛。同時也笑說，「大黃真的很乖、很可愛又很親人，牠跟在主人身邊不吵也不鬧，也不會亂跑！大黃平常就是睡覺陪主人，主人也不會打擾別人，做自己的事情，他們在這邊大概有2到3個月了。」

蘇宥勻說，「我知道他對大黃非常好，自己骨瘦如柴可能吃不飽，但是卻把大黃餵的肥肥胖胖，這就是『幸福肥』呀。」她將大黃與老人的背影上傳到「有點毛毛的」社團，分享如此溫馨的小故事。網友看完覺得有點鼻酸，紛紛回覆著，「最平凡的幸福，我有你，你有我，希望雙方可以一直健康的陪著對方。」、「主人和狗狗要健康幸福」、「互相扶持！互相保護對方！真感人」、「這個孩子是幸福的，走路的卡稱好可愛」、「這就是愛」、「真的，大黃被他照顧的很肥，走路樣子超級可愛。」；同時也有暖心網友詢問如何提供物資幫助狗狗和老人。

►夜深了...千萬別讓腦公看到



▲大黃看起來很幸福呢。



▲蘇宥勻說，「我知道他對大黃非常好！自己骨瘦如柴可能吃不飽，但是卻把大黃餵的肥肥胖胖。」

更多精彩影片：

延伸影音：