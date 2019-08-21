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惡霸聽到自己名！「坦克車式衝撞」翻倒鏡頭...只剩兩隻蜜大腿

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記者林韋辰／綜合報導

這個愛實在太激烈！新北市板橋有一隻超可愛的黑色惡霸犬「黑妞」，牠每次迎接媽媽的方式相當暴力。這天媽媽蹲在地板上，大喊一聲「妞～」，這時遠方出現一隻肥壯的汪星人緩緩衝出，只見牠像坦克車一樣的堅硬和直直撞，當場把媽媽撞翻，可愛畫面只剩兩隻蜜大腿在鏡頭前晃來晃去。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

黑妞聽到自己的名字，開心的從裡面奔出來。從媽媽錄下的影片中可見，黑妞興奮的大喘氣，小短腿的爆發力瞬間加到最滿，拼命往媽媽方向衝刺。嗨過頭的牠不知拿捏好力道，直接把阿母撞倒在地。黑妞看到媽媽「啊啊」尖叫外，還撒嬌趴在肚子舔舔對方。媽媽好氣又好笑的大罵「你這個肖查某（台語：瘋女人）」，說自己遲早會被寶貝撞進醫院。

▲惡霸聽到自己名！「坦克車式衝撞」翻倒鏡頭...只剩兩隻蜜大腿。（圖／網友林可唯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲忽有龐然大物拔山倒樹而來，蓋一黑妞也。

黑妞強烈的愛讓媽媽稱呼為「板橋直直撞」，同時也貼出自己被撞倒受傷的手臂紅腫照，並說「好啦...其實寶貝不撞人的時候，是還蠻可愛的啦！」網友看完黑妞的撞人影片，紛紛在底下留言，「撞倒的時候我快笑死」、「這撞得不輕」、「哇，愛的好猛烈」、「人家只是胖，是妳不耐撞」、「是被坦克車撞到的概念」、「怎麼這麼好笑」，還有人笑說「不知道這可不可以申請家暴令。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲惡霸聽到自己名！「坦克車式衝撞」翻倒鏡頭...只剩兩隻蜜大腿。（圖／網友林可唯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲本汪是「板橋滴滴龍」。

更多精彩影片：

關鍵字： 惡霸犬寵物飛撲迎接主人

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