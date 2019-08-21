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饅頭貓深吸一口榴槤...下秒乾嘔到跌下桌　網笑：後勁超強！

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記者吳鎮良／綜合報導

榴槤是水果之王，喜歡吃的人會非常喜歡，但不喜歡的人光聞到味道都會反胃。抖音APP用戶「callie_kat214」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻饅頭臉的貓咪這天在好奇心的驅使下，聞了一下榴槤的味道，沒想到下秒牠立刻乾嘔，甚至還差點跌下餐桌，有趣的模樣笑翻許多網友！

►夜深了...千萬別讓腦公看到

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

劉姓網友日前在臉書寵物社團分享這段影片並註解，「榴槤的味道。」畫面中可以看到，貓咪一開始坐在餐桌上東張西望，突然眼前的榴槤深深吸引了牠的目光；只見牠鼻子靠過去，深深吸了一口，下秒先是露出厭惡的表情，接著居然嘔了起來，最後要跳下桌子時還差點跌倒。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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饅頭貓聞榴槤，乾嘔到跌下桌！（圖／翻攝自抖音APP用戶「callie_kat214」）

▲饅頭臉的貓咪聞了一下榴槤的味道，沒想到......。（圖／翻攝自抖音APP用戶「callie_kat214」，下同）

饅頭貓聞榴槤，乾嘔到跌下桌！（圖／翻攝自抖音APP用戶「callie_kat214」）

▲貓咪立刻乾嘔，甚至還摔下桌。

這段影片在網路上曝光後，不到一周的時間就湧入2千多名網友按讚、分享，數百人看完都在底下紛紛留言說，「一臉嫌惡哈哈哈」、「臭到摔下去」、「這是真的，我家三隻聞到也是作嘔」、「證明我跟貓咪是同一陣線的」、「榴槤的味道後勁超強」、「臭到想直接逃走」；不過也有人認為，「榴槤超香的耶」、「人間美味，主子不懂」、「現在一顆很貴欸」。

更多精采影音：

關鍵字： 貓咪榴槤抖音

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