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46KG肥臀壓大腿！巨嬰汪起床找82歲嬤討抱　網驚：骨頭還好嗎

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▲▼46KG肥臀壓大腿！巨嬰汪起床找82歲嬤討抱　網驚：骨頭還好嗎。（圖／有點毛毛的／網友Ruby Ko提供）

▲46公斤的杜賓犬每天起床都要先找阿嬤討抱。（圖／有點毛毛的／網友Ruby Ko提供）

記者闕雁琳／綜合報導

孩子在阿公阿嬤眼裡不管幾歲，永遠是小寶寶！日前一名飼主分享一張超有愛的照片，家裡的杜賓狗Hush擁有46公斤的巨無霸身材，但內心似乎覺得自己還是小小狗，每天都起床都樣先找阿嬤討抱。只見牠跑到客廳來撒嬌，飽滿的肥臀壓在坐在82歲的阿嬤腿上，讓千名網友驚呆直呼，「這樣坐，阿嬤腿骨還好嗎？」►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

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飼主‎Ruby Ko日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出祖孫倆的照片並寫道，「每天起床，孫子就要先找阿嬤抱抱，硬要擠上去XD」，可以看到Hush高大的身材，站在椅子上轉身，就足以把阿嬤的整個人遮住，更讓人驚恐的是，牠把重達46公斤的肥臀壓在她單薄的大腿，1人1狗就這樣依偎在一起看電視。

不少人看完擔心的問，阿嬤的身體能承受這樣重量嗎？‎Ruby Ko在留言處也笑說，「‎Ruby Ko每天最重要的事就是跟阿嬤一起看炮仔聲，幸好阿嬤每天跑操場十圈，為了照顧這位大寶寶，身體硬朗的很，請大家不用擔心。」

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▲▼46KG肥臀壓大腿！巨嬰汪起床找82歲嬤討抱　網驚：骨頭還好嗎。（圖／有點毛毛的／網友Ruby Ko提供）

▲狗狗陪阿嬤看完電視一起睡覺。（圖／有點毛毛的／網友Ruby Ko提供）

照片貼出來短短2個小時，已經累績4千多人按讚，許多網友紛紛留言笑說，「金孫頭屁股壯壯」、「阿嬤妳怎麼沒感覺？」、「憨孫～阿嬤是睡著了」、「這樣太反差萌了！只是，阿嬤的腳還可以嗎？」、「阿嬤的骨頭保養的很好唷」、「杜賓46公斤我相信，阿嬤82歲我不太相信」、「阿嬤表示，我的腿.....」、「太可愛的大寶寶」、「阿嬤被壓著根本美叮美噹」。

延伸影音：

關鍵字： 杜賓狗巨嬰82歲阿嬤嬤寶骨頭

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