貓頭鷹澎毛底下竟藏「名模級長腿」！　網崩潰：還我的短腿來

實習記者許祐誠/綜合報導

印象中貓頭鷹有著毛茸茸的身體,只露出短短的腳丫,有趣的是,原來大家都被貓頭鷹的外表騙了!近期日本有一名網友在推特揭露這個秘密,只見他翻開貓頭鷹的毛以後,映入眼簾的竟然是一雙修長的「名模級長腿」,這項秘密曝光後,震驚不少網友,超Q反差萌的模樣反而圈住一票粉絲。

這名日本網友在常常在推特上分享貓頭鷹的生活日常,他在16日時突然PO出兩張照片,其中一張是貓頭鷹的帥氣獨照,可見它正睜著明亮的雙眼,但沒想到下一張照片,卻是它被主人掀起毛以後的露腿照,從眼神中似乎還能看到它透露著「欸等等,幹嘛」的訊息。

▲貓頭鷹竟然有雙不科學的大長腿。

貼文曝光後,有不少網友不適應貓頭鷹的真面目,紛紛崩潰地表示,「這太衝擊了」、「真的是活到現在才知道」、「怎麼長得跟我想的不一樣」、「這鳥仔腿看久了以後有點怪怪的」、「還我的短腿來」。不過也有網友立刻被貓頭鷹的反差萌圈粉,「太可愛了吧」、「有臉蛋、有身材,可以出道了」、「感覺可以走時裝秀」。有人則覺得貓頭鷹好像被掀裙子一樣,「它應該會害羞吧」、「它好像在說:『叔叔....不要』」。

也有網友看到這雙腿以後,直說原來神奇寶貝沒有騙人,「我確信這條腿的長度了」,也有人開始模擬貓頭鷹的身體構造圖,只見圖上貓頭鷹身體和腿的比例大約為3:7,貌似一種外星來的詭異生物。

不過,有網友貼出貓頭鷹的照片,從中可以發現,其實貓頭鷹偶爾會曝光身體下的秘密長腿,只是大家都沒有發現而已。

STRUTTIN, WHEN DID THEY GET SUCH TALL LEGGIES pic.twitter.com/WrJUHZ2oqZ