ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓頭鷹澎毛底下竟藏「名模級長腿」！　網崩潰：還我的短腿來

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼ 日本網友揭露貓頭鷹有長腿。（圖／翻攝自推特）

實習記者許祐誠／綜合報導

印象中貓頭鷹有著毛茸茸的身體，只露出短短的腳丫，有趣的是，原來大家都被貓頭鷹的外表騙了！近期日本有一名網友在推特揭露這個秘密，只見他翻開貓頭鷹的毛以後，映入眼簾的竟然是一雙修長的「名模級長腿」，這項秘密曝光後，震驚不少網友，超Q反差萌的模樣反而圈住一票粉絲。

這名日本網友在常常在推特上分享貓頭鷹的生活日常，他在16日時突然PO出兩張照片，其中一張是貓頭鷹的帥氣獨照，可見它正睜著明亮的雙眼，但沒想到下一張照片，卻是它被主人掀起毛以後的露腿照，從眼神中似乎還能看到它透露著「欸等等，幹嘛」的訊息。

▲▼ 日本網友揭露貓頭鷹有長腿。（圖／翻攝自推特）

請繼續往下閱讀...

▲貓頭鷹竟然有雙不科學的大長腿。

貼文曝光後，有不少網友不適應貓頭鷹的真面目，紛紛崩潰地表示，「這太衝擊了」、「真的是活到現在才知道」、「怎麼長得跟我想的不一樣」、「這鳥仔腿看久了以後有點怪怪的」、「還我的短腿來」。不過也有網友立刻被貓頭鷹的反差萌圈粉，「太可愛了吧」、「有臉蛋、有身材，可以出道了」、「感覺可以走時裝秀」。有人則覺得貓頭鷹好像被掀裙子一樣，「它應該會害羞吧」、「它好像在說：『叔叔....不要』」。

也有網友看到這雙腿以後，直說原來神奇寶貝沒有騙人，「我確信這條腿的長度了」，也有人開始模擬貓頭鷹的身體構造圖，只見圖上貓頭鷹身體和腿的比例大約為3：7，貌似一種外星來的詭異生物。

▲▼ 日本網友揭露貓頭鷹有長腿。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 日本網友揭露貓頭鷹有長腿。（圖／翻攝自推特）

不過，有網友貼出貓頭鷹的照片，從中可以發現，其實貓頭鷹偶爾會曝光身體下的秘密長腿，只是大家都沒有發現而已。

▲▼ 日本網友揭露貓頭鷹有長腿。（圖／翻攝自推特）

延伸影音：

關鍵字： 貓頭鷹長腿日本日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／徒步環島完養你！歐告「屏東跟到彰化」　他遵守諾..

影／聽到「來～阿嬤摸肚子」！開門見汪汪犯大忌　媽怒..

貓咪都不尿尿…醫生診斷卻說沒問題　驚人秘密害主人崩..

外婆嫌狗麻煩！浪浪咬「千元鈔」回家報恩　1個月養成..

你是誰！浪喵面見老大「棉花糖炸毛」　幾天後變跟班懷..

校犬暑假在幹嘛？　媽驚見牠「找狗進來開趴」...還..

小貓新生報到第一天…主人好怕被大貓欺負　卻見到暖爆..

米克斯混到黃金獵犬...5個月後變「短腿臘腸」　網..

影／塞車塞到厭世…他下車這動作殺時間　其他車怒族跟..

「同學，你Airdrop沒關」　她收萌貓提醒笑噴：..

地震來了不怕！朕平常有練過　翻躺抖抖機...肥美肚..

颱風天下暴雨！他機車蓋防水罩　供2浪貓露營避雨....

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視....

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化....

懷疑狗生！汪初見「軟飯」超傻眼-頭繞碗狂轉...爸..

小法鬥寶寶睡夢中也在吃！　嘴巴「嚼嚼聲」網友：融化..

浪浪別哭-籠內訓練讓毛孩在家不害怕 為他打造安心..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼幫奶貓上廁所?

Jessica Law羅明嘉-幫萌萌PORTO龜辦..

《倉鼠人》雞健康檢查！看過雞打疫苗、剪嘴、剪指甲、..

10元放板凳！　洞口伸出「貓掌」抓下：存錢買罐罐囉

媽買麵包找狗合照　月月眼神死「暴氣碎念」：不給吃不..

小杜賓見喵皇吃飯「露渴望眼神」　牠賞一顆飼料：喏～..

柴柴超厚嘴邊肉變Q麻糬　享受老爸專屬按摩爽到咧嘴笑

成精了！小黑萌眼自己開箱「吃巴費」　網：長大是拆家..

美甲店的貓自願當「手枕」討摸　萌到客人指定要牠作伴

貓咪難洗澡？一張圖顯示「男女飼主差別」　網：幫QQ

路上撿到錢「要萌犬代管」　5分鐘後...圍觀群眾用..

世界最老烏龜歡度121歲生日　「長壽的秘密」眾人秒..

她接狗傻爆眼「怎變大濃妝」　寵物店卻回：以為你喜歡

合庫名列「大到不能倒」　短期之內暫無增資計畫

羅文嘉談蔡賴配：所有的可能性都存在

「低調善人夫妻」照片曝光！家中藏2.4億現金+涉洗..

涉及種族歧視林書豪　《ESPN》前編輯人生轉彎當神..

4樓鄰居阿姨「微笑打招呼」！媽媽一句話驚曝　南港哥..

10元放板凳！　洞口伸出「貓掌」抓下：存錢買罐罐囉

媽買麵包找狗合照　月月眼神死「暴氣碎念」：不給吃不..

若黃國昌放棄連任　民進黨將提名人選：不能拱手讓給國..

0元爽住雙人房！台中最狂摩鐵推出超殺方案　4人房千..

中職／統一獅吞最多K　劉育辰：堅持自身好球帶

寵物動物熱門新聞

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

來～阿嬤摸肚子！開門見狗犯大忌

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

浪喵面見老大炸毛　幾天後變跟班

媽驚見校犬暑假「找狗進來開趴」

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

Airdrop沒關！　她收萌貓..

整理房間路過貓咪！　她慘被爆頭

暴雨被沖進抽水站　黃狗貼壁悲鳴

小比特初次坐車！全程緊抱爸手臂

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

讀者迴響

熱門新聞

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

來～阿嬤摸肚子！開門見狗犯大忌

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

嫌養狗麻煩！浪浪咬千鈔回家報恩

浪喵面見老大炸毛　幾天後變跟班

媽驚見校犬暑假「找狗進來開趴」

小貓報到第一天　主人見到這幕暖..

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

Airdrop沒關！　她收萌貓..

整理房間路過貓咪！　她慘被爆頭

暴雨被沖進抽水站　黃狗貼壁悲鳴

小比特初次坐車！全程緊抱爸手臂

嫌狗很臭　阿公1年後背狗孫看魚

狠心阿伯因「簽牌沒中」棄養小貓

最新影片

更多

地震來了不怕！朕平常有練過　翻躺抖抖機...肥美肚超自然震動

颱風天下暴雨！他機車蓋防水罩　供2浪貓露營避雨...暖舉網讚爆

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

懷疑狗生！汪初見「軟飯」超傻眼-頭繞碗狂轉...爸：到底要不要吃

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面