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罰站時頭特別暈？主人心軟讓哈士奇休息　下秒牠迅速落跑

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記者吳鎮良／綜合報導

出外靠朋友，在家靠演技。抖音APP用戶「30374137」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻哈士奇這天因為做錯事被主人罰站，但是牠才站沒多久便一臉疲憊且站得東倒西歪，主人見狀後相當心疼，於是讓愛犬躺在地板上好好休息，沒想到當他才一鬆手，汪星人居然拔腿落跑，超賊的模樣笑翻網友！

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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有網友在臉書寵物社團轉貼這段視頻並註解說，「即將成為一名演員。」畫面中可以看到，哈士奇雙手被主人抓著，耳朵開成飛機耳站著罰站，不過牠的眼皮似乎越來越沉重；只見主人決定讓愛犬好好休息，慢慢地把牠放到地板上躺著，結果才一躺下，哈士奇立刻睜開眼睛迅速逃走。

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主人心軟讓二哈休息，下秒牠落跑。（圖／翻攝自抖音APP用戶「30374137」）

▲哈士奇罰站時站得東倒西歪，感覺很疲累。（圖／翻攝自抖音APP用戶「30374137」，下同）

主人心軟讓二哈休息，下秒牠落跑。（圖／翻攝自抖音APP用戶「30374137」）

▲主人才一鬆手，牠立刻跑走。

這段影片在寵物社團裡有7千多名網友按讚，300次分享數，許多人看完都在底下留言笑說，「這演技真是一流」、「這隻比我家的還會演...」、「翻臉比翻書還快哈哈」、「工讀生出來！」、「誰說哈士奇很傻，牠可精的哩！」、「看到最後整個笑噴」、「原本還想說狗狗怎麼那麼可憐，結果我錯了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 抖音哈士奇罰站裝睡

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