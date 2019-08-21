成精了！小黑萌眼自己開箱「吃巴費」　網：長大是拆家部隊

記者闕雁琳／綜合報導

小小年紀就已經有第二專長！日前有名飼主張錦慧收編一隻小黑狗「波妞」，聰明的牠非常貪吃，正餐完食就會吵著要吃點心。這天牠看準飼料桶的位置，自己走去「開箱吃巴費」，一邊露出無辜的大眼睛，一邊咬開密封罐的蓋子，超聰明的舉動讓網友看了直呼，「這隻長大會變拆家部隊！」

▲波妞心急想把飼料蓋打開。（圖／有點毛毛的／網友張錦慧提供）



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飼主張錦慧日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「這毛孩進化了，要吃零食自己開！」只見畫面中，波妞走到裝滿飼料的箱子，眼睛直直的盯著開口，用嘴巴把蓋子咬開，再用嘴巴試圖頂起密封蓋，過程中心急的凹嗚想向飼主求救，彷彿在說，「人家打不開，幫幫我～」萌萌的舉動讓馬麻當場融化又好笑。

▲口嘴並用的想把飼料桶打開。（圖／有點毛毛的／網友張錦慧提供）

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影片分享出來之後，許多網友紛紛稱讚波妞「這隻有前途～」、「眼睛好電」、「捲捲小尾巴好可愛喔」、「這波妞長大是拆家部隊超有架勢」、「黑到發亮的毛」、「前途無量」、「開了就無變成吃到飽」、「至少牠不會咬爛箱子啦」、「我家的狗貓也都會開，全部飼料桶都上鎖了」、「長大可能就會自己開門了」、「任何事都難不倒小吃貨」、「靈活的嘴巴」。

