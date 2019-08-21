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小杜賓見喵皇吃飯「露渴望眼神」　牠賞一顆飼料：喏～分你吃

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記者吳鎮良／綜合報導

誰說狗狗和貓咪不能共處一室？日本有名網友最近在推特PO出一段影片，內容是有隻小杜賓犬這天看到貓咪在吃飼料，站在一旁露出渴望的眼神癡癡地看著，希望能分杯羹吃，沒想到喵星人還真的接受到狗狗的眼神訊息，趕緊從飯碗裡挖出一顆飼料給牠吃，超有愛的行為讓網友們看了直呼，「好暖～」

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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請繼續往下閱讀...

影片中可以看到，喵星人站在桌子上低頭吃著午餐，吃到一半似乎感覺到身旁有個眼神在看，一轉頭就看到了一旁肚子餓的小杜賓犬，下秒往自己的飯碗裡挖出一粒飼料出來，並且推給狗狗吃；只見小杜賓開心的吃完後，還仔細查看桌上有沒有剩下的，雖然只有吃到一粒，但牠最後也滿足的轉身離開。

杜賓向喵皇討食，牠秒分一顆飼料。（圖／翻攝自推特@Stefano S. Magi）

▲喵星人看到小杜賓的渴望眼神。（圖／翻攝自推特@Stefano S. Magi，下同）

杜賓向喵皇討食，牠秒分一顆飼料。（圖／翻攝自推特@Stefano S. Magi）

▲喵：喏～給你一顆，要乖乖的喔！

這段影片目前已突破300萬的的觀看次數、6萬的按讚數，許多人看完都在底下留言說，「那顆一定是碗裡最大的一顆XDD」、「哈哈哈怎麼那麼乖」、「好有愛的畫面」、「狗狗：啊感恩！但...為什麼只有一顆？」、「好東西要與好朋友分享」、「最近看到很多是真的會照顧別的動物的貓」、「別人家的毛孩總是不會讓我失望，我家這兩隻成天吵架」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 日本推特貓咪杜賓

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